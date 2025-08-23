Путин: Высокая процентная ставка в РФ не будет вечной, инфляция снижается
Президент России Владимир Путин заявил, что высокая ключевая ставка в стране не будет сохраняться вечно. В то же время финансовые власти РФ отреагируют на снижение инфляции соответствующим образом. Такое заявление Путин сделал во время встречи с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, которая состоялась в пятницу.
Никитин в ходе своего доклада отметил, что высокая процентная ставка сдерживает инвестиционный спрос и может привести к снижению темпов роста инвестиций в регионе в 2025 году.
«Она (высокая процентная ставка) не будет вечной. Инфляция снижается, думаю, что финансовые власти будут реагировать соответствующим образом», — ответил Путин.Ранее сообщалось, что российский лидер поддержал инициативу губернатора Нижегородской области о наделении регионов полномочиями по полному запрету вейпов. Решение направлено на защиту здоровья подрастающего поколения от вредного воздействия электронных сигарет.