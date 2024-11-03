Эксперт Тренин раскрыл, упадут ли цены на красную икру после праздников

Власти России не видят необходимости в установлении максимальных розничных цен или надбавок на социально значимые продукты питания, подверженные риску роста стоимости. Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на протокол совещания по ценам на продукты, состоявшегося на минувшей неделе в Правительстве РФ.