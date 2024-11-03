Эксперт Тренин раскрыл, упадут ли цены на красную икру после праздников

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Цены на красную икру в России активно растут в четвертом квартале, что обусловлено высоким спросом на нее в преддверии Нового года. Об этом заявил РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.
По его словам, если раньше цены после праздников шли на убыль, то в этом году такая ситуация вряд ли возможна. Тренин пояснил, что потребление красной икры отражает характерный сезонный спрос, который, в особенности, приходится на декабрь.
Помимо сезонных, есть и другие причины подорожания красной икры, отметил эксперт. В первую очередь, это снижение вылова лососевых на Дальнем Востоке до многолетних минимумов. Также давление на цены оказывают рост ключевой ставки, увеличение стоимости обслуживания кредитов и инфляция, заключил Тренин.
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