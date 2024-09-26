Стало известно, как изменится цена красной икры к Новому году

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Стоимость красной рыбы и красной икры к Новому году повысится на 10-15%. Об этом рассказал руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.
По его словам, в текущем году в России получили 8,5 тысяч тонн красной икры, что почти в три раза меньше, чем в прошлом году.
Однако он отметил, что дефицита красной икры в России не будет. По его словам, россияне употребляют порядка 14-17 тысяч тонн красной икры. Так, к добытым в этом году 8,5 тысячам тонн можно добавить большие объемы, оставшиеся с прошлого года.
По словам Савельева, современные технологии заморозки позволяют сохранить нормальное качество икры на протяжении нескольких лет. Ввиду этого спрос на морские деликатесы перед Новым годом будет с легкостью удовлетворен.
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«Если говорить про красную икру, то икра кижуча и нерки на Дальнем Востоке, в районах добычи лосося, уже сейчас стоит 10-12 тысяч рублей за килограмм. Если собрать в совокупности все эти данные, все риски и все факторы давления на розничную цену, то, полагаю, что к Новому году, когда будет повышаться спрос, красная рыба и красная икра прибавят ещё 10-15% в стоимости, — сказал Савельев в беседе с Общественной Службой Новостей.
Однако он отметил, что дефицита красной икры в России не будет. По его словам, россияне употребляют порядка 14-17 тысяч тонн красной икры. Так, к добытым в этом году 8,5 тысячам тонн можно добавить большие объемы, оставшиеся с прошлого года.
По словам Савельева, современные технологии заморозки позволяют сохранить нормальное качество икры на протяжении нескольких лет. Ввиду этого спрос на морские деликатесы перед Новым годом будет с легкостью удовлетворен.
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Элина Позднякова