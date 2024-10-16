Россиянам посоветовали есть обычные яйца вместо красной икры

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Врач-диетолог Михаил Гинзбург рекомендовал россиянам заменять красную икру обычными куриными яйцами, заявив, что яйца способны принести больше пользы организму.
«Если вы ищете пользу, то куриные яйца намного полезнее. Красную икру в основном ценят за ее сбалансированный, изысканный вкус, а не за ее питательные качества», — отметил Гинзбург в беседе с Радио Sputnik.Он также добавил, что употребление омега-3 жирных кислот вместе с яйцами поможет восполнить дефицит полезных жиров.
Ранее газета «Коммерсант» сообщила о резком снижении объемов вылова горбуши, что может привести к падению потребления красной икры в стране. По информации издания, продажи данного продукта упали на 8% в последнее время.
До этого в России отмечали сокращение предложения красной икры на фоне значительного снижения вылова горбуши. Объемы добычи сократились в три раза, что привело к росту цен и снижению спроса на этот деликатес.
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