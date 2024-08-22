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Главная / Новости / Общество/ Патрушев: в России отсутствуют предпосылки для подорожания красной икры и рыбы

Патрушев: в России отсутствуют предпосылки для подорожания красной икры и рыбы

22 августа 2024, 07:15
Фото: istock/gbh007

Фото: istock/gbh007

Вице-премьер России Дмитрий Патрушев заявил, что россияне в этом году не останутся без рыбы и красной икры к Новому году. Об этом пишет РИА Новости.
Отвечая на вопрос о том, не останутся ли россияне без сельди под шубой и красной икры к Новому году, Патрушев отметил, что рыба и икра будут доступны. Также можно будет приобрести селедку, шпроты и другие продукты для салатов.

«Вы же знаете, что крабовые палочки делают из фарша сурими? Ранее его только импортировали в страну, сейчас у нас его производят и на береговых заводах, и на борту рыболовных траулеров», — сказал он.



Вице-премьер отметил, что российские рыбаки уже сейчас выловили больше сельди, иваси, кальмаров и креветок по сравнению с прошлым годом. Помимо этого, наблюдается увеличение вылова тюльки и хамсы, а мойвенная путина в Баренцевом море прошла успешно — это сырье для консервов и бутербродов.

По его словам, предпосылок к повышению цен нет. Сообщается, что объем добычи лососевых видов рыб в 2023 году составил 609 000 тонн. В Росрыболовстве заявили, что эта путина стала второй по объему добычи в истории наблюдений.

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#рыбаки
#россияне
Маск: через 10 лет в мозг миллионов людей будут внедрены чипы Neuralink
22 августа 2024, 06:59

Фото: istock/Oleksii Halutva

Илон Маск объявил о своих амбициозных планах по внедрению мозговых имплантов Neuralink в течение следующего десятилетия. Об этом бизнесмен написал в публикации в соцсети X (бывший Twitter).
Если все пойдет по плану, то через несколько лет импланты будут установлены у сотен человек, в течение пяти лет у десятков тысяч, а к десятому году — у миллионов, заявил Маск.

В начале августа Neuralink успешно провела вторую операцию по установке чипа Telepathy в мозг пациента. Маск сообщил, что в этом году планируется провести аналогичные процедуры для восьми человек. Первый имплант был установлен в январе текущего года 29-летнему Ноланду Арбо, который, несмотря на паралич, смог управлять компьютером с помощью мыслей.

Маск надеется, что эти технологии помогут миллионам людей улучшить качество жизни и развить новые возможности для взаимодействия с окружающим миром.

Напомним, Дональд Трамп, кандидат в президенты США, предложит миллиардеру Илону Маску место в своей администрации в случае победы на выборах. Об этом сообщает агентство Рейтер, ссылаясь на интервью с Трампом.

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#сша
#технологии
#человек
#маск
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Жених признался в своей тайной зависимости от БДСМ, которую скрывает от невесты
22 августа 2024, 06:08

Фото: istock/timmyperez

Жених признался в своей тайной зависимости от БДСМ, которую скрывает от невесты. Мужчина рассказал, что впервые столкнулся с БДСМ в университете и с тех пор испытывает непреодолимое влечение к унижению и подчинению.
Он поделился с изданием Metro, что находит удовольствие в том, чтобы его приковывали наручниками и шлепали, и хотя старается контролировать свои желания, они всегда остаются с ним.

«Мне действительно нравится, когда на меня надевают наручники и шлепают. Хотя я стараюсь делать это не слишком часто, желание есть всегда», — объясняет он.
Сейчас мужчина уже три года состоит в отношениях, и в следующем году у него должна состояться свадьба. Однако он никогда не осмеливался обсудить свои предпочтения с возлюбленной.

«Я боюсь, что она не поймет меня и наши отношения пострадают», — признался он.
Мужчина отметил, что его пристрастия к БДСМ остаются глубоко скрытыми, и он переживает, что это может стать причиной разлада в будущем. Тем не менее, он не находит в себе сил открыться невесте, опасаясь её реакции.

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#секс
#свадьба
#мужчина
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«Пахло как в аду»: женщины поделились своими самыми неловкими секс-историями
22 августа 2024, 05:52

Фото: istock/grinvalds

Женщины поделились своими самыми неловкими моментами во время секса в социальной сети X (бывший Twitter). Издание Metro опубликовало подборку историй, которые собрали наибольшее количество отметок «Нравится».
Многие женщины признались, что сталкивались с ситуацией, когда не смогли сдержать газы в самый неподходящий момент.

«Он делал мне куннилингус, и я пукнула. Он спросил, пукнула ли я, а я сказала, что это был воздух из вагины», — поделилась пользовательница с ником honeybunch224.
Другие тоже столкнулись с подобной ситуацией.

«Я сидела в позе наездницы, спиной к нему, и пускала газы не переставая. Пахло как в аду», — написала notfwyouhoes.
Одна из женщин призналась, что случайно описалась в постели, а ее партнер подумал, что это сквирт. Другая пользовательница рассказала, как во время секса внезапно начала течь грудное молоко. В то время она кормила грудью и во время секса почувствовала влагу. Оказывается, молоко из ее груди текло на партнера.

«Но он смеялся, даже попробовал молоко, и мы продолжили», — вспоминает женщина.

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#молоко
#секс
#женщина
#воздух
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Госдума готовит законопроект о лишении гражданства за насилие
Госдума рассмотрит лишение мигрантов гражданства за сексуальные преступления
22 августа 2024, 01:29

Фото: istock/Polina Strelkova

В Государственную думу России внесут законопроект, предлагающий лишение мигрантов российского гражданства за насильственные действия сексуального характера. Инициаторами законопроекта выступили депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» под руководством Сергея Миронова.
Документ предполагает расширение перечня преступлений, за совершение которых предусмотрено лишение гражданства. Согласно пояснительной записке, в этот перечень будут включены любые насильственные действия или принуждение к действиям сексуального характера, передает РИА Новости. Также проектом предлагается лишение гражданства за посягательство на жизнь и насилие в отношении представителей власти.

Сергей Миронов подчеркнул, что законопроект является ответом на растущие опасения граждан из-за насилия, совершаемого мигрантами, и особенно акцентировал внимание на безопасности женщин.

«Из-за боязни перед мигрантами в некоторых российских городах и населенных пунктах женщины всё больше стали бояться выходить на улицу по вечерам. Мы считаем, что одной из мер решения этой проблемы станет лишение мигрантов гражданства за любые преступления сексуального характера», — заявил Миронов.
В настоящее время иностранные граждане могут лишиться гражданства России за террористические и экстремистские преступления, захват заложников, организацию незаконных вооруженных формирований, распространение фейков о российской армии, а также за диверсионную деятельность, шпионаж и госизмену.

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#насилие
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#законопроект
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Флаг России на орбите: космонавты на МКС поздравили россиян с Днем флага
Космонавты поздравили россиян с Днем государственного флага России
22 августа 2024, 00:42

Фото: istock/3DSculptor

Космонавты, находящиеся на Международной космической станции, поздравили соотечественников с Днем государственного флага России, который отмечается 22 августа.
Командир российского отряда космонавтов Олег Кононенко передал поздравления с борта МКС, отметив, что российский флаг узнаваем во всем мире, и выразил гордость за его присутствие на станции.

Космонавт Николай Чуб подчеркнул, что флаг символизирует единство народов России и их стремление к духовности, а также силу, обеспечивающую суверенитет страны. По его словам, флаг на станции напоминает о родной земле и тех, кто обеспечивает работу космических экипажей.

Третий космонавт, Александр Гребёнкин, присоединился к поздравлениям, пожелав россиянам здоровья, благополучия и единства. Он выразил надежду, что государственный флаг вдохновит всех на новые свершения на благо Родины.

«С праздником!» — добавил Гребенкин.

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День Матфея Змеесоса 22 августа: Что надо сделать, чтобы не потерять деньги
Верующие отметят праздник в честь святого апостола Матфия 22 августа
22 августа 2024, 00:00

Фото: istockphoto / Stas-Bejsov

22 августа православные христиане чтят память Матфия, одного из учеников Христа, который был избран апостолом вместо Иуды Искариота. В народе его называют Матфей Змеесос. По старому стилю этот день приходится на 9 августа.
В книге апостольских деяний имя Матвея упоминается лишь один раз, когда после предательства Иуды Петр предложил избрать двенадцатого апостола. Выбор был сделан между Матфием и Иосифом Варсавой с помощью жребия.

История праздника

Считается, что жизнь Матфия была полна чудес. Он много путешествовал, проповедуя свою веру, и попадал в сложные жизненные ситуации.

Матфий родился в Вифлееме в первом веке. С детства его воспитывал святой Симеон Богоприимец, который помогал ему изучать священные тексты.

Иисус выбрал Матфия в число своих учеников. Он стал одним из 70 младших апостолов, а после предательства Иуды — одним из 12 ближайших учеников.

Вместе с другими апостолами Матфий проповедовал Евангелие в Иерусалиме и Иудее и отправился с миссией в Антиохию и Синоп. Там он был заключен в темницу, откуда его спас святой Андрей Первозванный.

Апостол проповедовал в разных городах и обратил к христианству множество людей. За проповедь о Христе как о Боге он был избит камнями и принял мученическую смерть около 63 года в Колхиде.

Традиции на День Мафтея Змеесоса

На Руси апостола Матфея стали называть Матфеем. Из-за поверья, что 22 августа он присасывается к вымени коров и пьет их молоко и кровь, его прозвали «Змеесос». Поэтому в этот день животных не выгоняли на выпас, а хозяйки верили, что доить корову надо в одиночестве. Также нельзя ставить ведро на стул или стол, иначе молоко пропадет.

Люди также старались без особой надобности не ходить в лес 22 августа.

Ещё одно поверье гласило, что в этот день нельзя пить отвары из трав, потому что они становятся ядовитыми. Это могло быть связано с эпизодом из жития святого Матфия, где упоминалось ослепляющее зелье.
Фото: istockphoto / AlexRaths

Второе название — «Матфей Ненастный» — связано с погодой. К концу лета погода портилась, приближалась осень. Была и поговорка: «Матфей ненастье подпускает».

По погоде 22 августа судили о том, какой будет зима: если утром был сильный ветер, то зима будет морозной, а если тепло и спокойно — осень будет тёплой и долгой. А если в этот день зарядил дождь, то считалось, что жара уйдёт до следующего года.

По традиции, верующие люди в этот день не употребляют молочные продукты, яйца и мясо, так как продолжается Успенский пост.

Что нельзя делать 22 августа

В народе существуют поверья, связанные с тем, как следует проводить этот день. Например, женщинам не рекомендуется носить украшения, а также стоит избегать суеты и спешки.

В этот день верующие люди соблюдают Успенский пост, поэтому им не следует употреблять молочные продукты, яйца и мясо. Также не рекомендуется хвастаться своими успехами.

Носить чёрную и тёмную одежду в этот день тоже нежелательно. Кроме того, считается, что нельзя смотреть на луну, а также сквернословить, громко спорить с кем-то, разводить негатив и говорить о человеке плохо — это может привести к проблемам в жизни.

Наши предки верили, что в этот день нечисть и злобные духи пытаются навредить коровам, а змеи могут высосать из вымени всё молоко. Поэтому скот не выпускали на пастбище, а дома старались держать животных подальше от чужих глаз, чтобы их не сглазили, и они не заболели.
Фото: istockphoto / Smederevac

Также в этот день не рекомендуется спорить, даже если вы уверены в своей правоте, иначе события могут сложиться таким образом, что в будущем вам придётся долго её доказывать.

Не стоит надевать металлические украшения. Тот, кто не прислушается к совету, в будущем будет вынужден отвечать за чужие ошибки или брать на себя вину другого человека.

Кроме того, запрещено пить настои и отвары из трав, так как в этот день они не только не помогут излечиться от недугов, но и могут усилить болезнь или вызвать отравление. На Руси верили, что все целебные растения в этот день становятся ядовитыми.

Также не следует тереть руку об руку — этот жест в этот день отгоняет деньги. Если нарушить этот запрет, то в будущем придётся перебиваться с хлеба на воду, даже если вы имеете стабильный заработок.

Наконец, нельзя смотреть на луну — это может привести к головным болям. И ни в коем случае нельзя садиться в общественном транспорте возле инвалидов или женщин в чёрном платке, так как можно притянуть к себе все их болезни и горести. Если нет других свободных мест, то лучше постоять.

Что можно делать 22 августа

Хозяйки верили, что если в Матфеев день с восходом солнца вынести на улицу кувшин с молоком и оставить его там до тех пор, пока не исчезнет утренняя роса, то это увеличит удой у коров. Чтобы это сбылось, нельзя было никому рассказывать, сколько молока дала корова сегодня.

Доить корову в этот день нужно было в одиночестве, опасаясь дурного глаза. А после дойки ведро нельзя было ставить на стул или на стол, иначе у буренки пропадёт молоко.

Из молока принято делать различную продукцию: закваски, творог, сыр и прочее.

Сегодня утром верующие отправляются в храм, чтобы вознести благодарность святому Матфию и обратиться к нему с просьбой о помощи в решении материальных вопросов.

Купцы и зажиточные крестьяне старались отправиться на ярмарку именно в этот день. Считалось, что в это время можно заключить выгодную сделку и неплохо заработать.
Фото: istockphoto / julief514

Хозяйки именно в этот день сушили заготовленную на зиму зелень: петрушку, базилик, укроп.

Желательно испечь на праздник оладьи или блины — как символ солнца, который принесёт в жизнь радость и успех.

На Руси считали, что люди, рождённые в этот день, наделены особым даром. Они способны запоминать как свои удачи, так и неудачи, а затем использовать полученный опыт для достижения своих целей.

Приметы

В древние времена люди верили, что 22 августа можно с наибольшей точностью предсказать погоду на предстоящие осень и зиму.

Например, если сурки громко кричат, то бабье лето будет долгим и жарким. Если же в этот день дует холодный ветер, то зима будет снежной. Ясный день сулил тёплую осень и зиму без дождей.

Если на Матфея Змеесоса шёл дождь, то это означало, что лето закончилось и жарких дней больше не будет. Отсутствие росы в тихую светлую ночь предвещало ненастье, а обильная роса — жаркий день.

Если рыба переставала клевать, то это было плохим знаком для погоды. Крикливые и неприятные кваканья жаб и лягушек предвещали сырую погоду.
Фото: istockphoto /kororokerokero

Если молодой месяц был хорошо виден на небе, то до конца месяца будет жарко. Сильный южный ветер означал, что зимой будет много снега.

Если горшки легко перекипали через край, то это было признаком сырой погоды.

Дым, поднимающийся вертикально вверх, сулил хороший день. Крутые вихри предвещали крутую зиму.

Дождь, идущий в этот день, означал, что ненастье продлится до конца августа. Громкий свист сурков предсказывал тёплую погоду до середины осени. А ненастный день сулил неурожай на следующий год.

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#приметы
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Синоптик Шувалов спрогнозировал знойную жару до конца августа в Москве
21 августа 2024, 20:23

Фото: iStock/Yuliya Shauerman

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов заявил, что в Москве до конца августа ожидается пости 30-градусная жара.
«В ближайшие дни нас ожидает тёплая, в меру солнечная погода. Температурный фон будет около 23-25°C тепла днём вплоть до пятницы, 23 августа. Такие показатели весьма неплохие для конца августа. Хотя на возвращение 30-градусной жары надеяться не стоит. 27-28°C тепла — это предел, выше температура воздуха уже не поднимется», — отметил в беседе с NEWS.ru Шувалов.

При этом ожидаются и осадки. Так, по его словам, дожди могут быть в столице в пятницу.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова спрогнозировала сохранение аномальной жары в Калининградской и Ленинградской областях.

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#москва
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Россияне назвали город мечты, где хотели бы пожить
«Яндекс Аренда»: Россияне хотели бы пожить в Петербурге
21 августа 2024, 19:51

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Исследование сервиса «Яндекс Аренда» показало, что 74% россиян из всех городов страны хотели бы пожить в Санкт-Петербурге.
Далее в этом рейтинге идут Краснодар, Москва, Казань и Нижний Новгород. Каждый из этих населённых пунктов получил 60, 58, 52 и 41% голосов жителей страны соответственно.

«Участники исследования отмечают одной из главных причин, почему они хотели бы пожить в выбранных городах, возможность найти работу. Около 45% респондентов отметили важность трудоустройства при переезде в другое место», — пояснил в беседе с Газета.ру руководитель «Яндекс Аренды» Роман Жуков.

Ранее исследование «Авито Работы» и центра «Профессии будущего» показало, что 46% россиян считают профориентацию полезной для успешного выбора профессии.

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Автоэксперт Титов раскрыл, какой авто можно купить за 1,5 млн руб
Автоэксперт Титов: За 1,5 млн руб можно купить корейское авто на вторичном рынке
21 августа 2024, 19:42

Фото: iStock/dima_sidelnikov

Замгендиректора автомобильной группы «Авилон» по направлению автомобилей с пробегом Роман Титов заявил, что на вторичном рынке за 1,5 млн рублей можно приобрести автомобиль корейского, российского и даже немецкого производства.
«За эти деньги можно найти хороший вариант из отечественного автопрома: Lada Vesta, XRay, есть большой выбор от корейских производителей Hyundai и Kia. Можно также рассмотреть японские Nissan Note, Almera, а также Volkswagen Polo, Jetta», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Титов.

Он уточнил, что подержанное авто российкого производителя за такую сумму можно приобрести возрастом от четырёх лет, иномарку – от шести лет.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр не рекомендовал покупать подержанный автомобиль при слишком большом пробеге, а также технических неисправностях.

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