Патрушев: в России отсутствуют предпосылки для подорожания красной икры и рыбы

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Вице-премьер России Дмитрий Патрушев заявил, что россияне в этом году не останутся без рыбы и красной икры к Новому году. Об этом пишет РИА Новости.
Отвечая на вопрос о том, не останутся ли россияне без сельди под шубой и красной икры к Новому году, Патрушев отметил, что рыба и икра будут доступны. Также можно будет приобрести селедку, шпроты и другие продукты для салатов.
Вице-премьер отметил, что российские рыбаки уже сейчас выловили больше сельди, иваси, кальмаров и креветок по сравнению с прошлым годом. Помимо этого, наблюдается увеличение вылова тюльки и хамсы, а мойвенная путина в Баренцевом море прошла успешно — это сырье для консервов и бутербродов.
По его словам, предпосылок к повышению цен нет. Сообщается, что объем добычи лососевых видов рыб в 2023 году составил 609 000 тонн. В Росрыболовстве заявили, что эта путина стала второй по объему добычи в истории наблюдений.
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«Вы же знаете, что крабовые палочки делают из фарша сурими? Ранее его только импортировали в страну, сейчас у нас его производят и на береговых заводах, и на борту рыболовных траулеров», — сказал он.
Вице-премьер отметил, что российские рыбаки уже сейчас выловили больше сельди, иваси, кальмаров и креветок по сравнению с прошлым годом. Помимо этого, наблюдается увеличение вылова тюльки и хамсы, а мойвенная путина в Баренцевом море прошла успешно — это сырье для консервов и бутербродов.
По его словам, предпосылок к повышению цен нет. Сообщается, что объем добычи лососевых видов рыб в 2023 году составил 609 000 тонн. В Росрыболовстве заявили, что эта путина стала второй по объему добычи в истории наблюдений.
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Дарья Осипова