Эксперт успокоил россиян по поводу девальвации национальной валюты

25 августа 2025, 11:54

Бадалов: снижение ключевой ставки ЦБ не обязательно приведет к девальвации рубля

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Снижение ключевой ставки Центробанка, к которому готовится российская экономика, не обязательно приведёт к девальвации рубля, заявил РИА Новости доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.





По его словам, нынешние процессы пока лишь посылают сигнал о возможной девальвации, но на практике итог может оказаться противоположным.





«Напротив, снижение ставок оживит экономику, и рубль может окрепнуть», — сказал Бадалов.