Эксперт успокоил россиян по поводу девальвации национальной валюты
Бадалов: снижение ключевой ставки ЦБ не обязательно приведет к девальвации рубля
Снижение ключевой ставки Центробанка, к которому готовится российская экономика, не обязательно приведёт к девальвации рубля, заявил РИА Новости доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.
По его словам, нынешние процессы пока лишь посылают сигнал о возможной девальвации, но на практике итог может оказаться противоположным.
«Напротив, снижение ставок оживит экономику, и рубль может окрепнуть», — сказал Бадалов.
Бадалов пояснил, что удешевление денег повышает активность всех экономических агентов: дальше сценарии расходятся — либо спрос вырастет сильнее, что даст рост инфляции и падение курса, либо преимущество получит предложение, что приведёт к укреплению валюты. В результате, по его мнению, вероятна ситуация стабильного курса, которую нельзя квалифицировать как девальвацию.
Очередное заседание совета директоров Центробанка по ключевой ставке намечено на 12 сентября. Ранее ставка была понижена сначала на один, а затем на два процентных пункта — до 18% годовых; аналитики ожидают продолжения смягчения денежно‑кредитной политики.
В пользу снижения говорит заметное уменьшение официальной инфляции в последние недели, однако проблемными остаются рост наблюдаемой инфляции и инфляционных ожиданий, сохраняющийся дефицит кадров и неопределённость с бюджетом.
Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что бизнесу и правительству было бы выгодно обесценивание рубля примерно на 20% — до ≈100 руб. за доллар, поскольку это помогло бы пополнить бюджет, пострадавший из‑за снижения нефтегазовых доходов.