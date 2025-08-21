В ЦБ сделали заявление об экономике России

21 августа 2025, 11:44

ЦБ: экономике России нужна передышка, она задействовала все ресурсы

Фото: istockphoto/hank5

Экономика России сохранит положительную динамику в 2025 и 2026 годах, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган в интервью «Российской газете».





По его словам, предварительные данные за I квартал 2025 года показывают рост ВВП на 1,4%, а за II квартал — на 1,1%. В целом по году ожидается прирост в пределах 1–2%. Ганган считает, что экономика переходит к более сбалансированным темпам после перегрева в последние два года, когда рост превышал 4%. По его словам, в целом были задействованы почти все производственные мощности, логистика и инфраструктура, а также почти все кадровые ресурсы, поэтому сейчас сложно найти новых работников.





«Нужна передышка и новые подходы к повышению производительности труда. Без этого весь рост зарплат неизбежно будет съеден инфляцией, и работающие люди в итоге ничего не выиграют», — сказал Ганган.