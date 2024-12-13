Эксперт Якубович: отказ Европы от газа из России приведет к дефициту и росту цен

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Отказ Европы от поставок российского газа приведет к дефициту и росту цен. Об этом заявил ведущий эксперт института фундаментальных проблем социо-гуманитарных наук НИЯУ МИФИ Яков Якубович. По его словам, угрозы со стороны европейцев больше похожи на политические заявления, чем на реальные планы.
«Дэн Йоргенсен назначен на пост евро комиссара не так давно, и должен показать себя. Поэтому и делает очередные громкие заявления и даёт обещания избавиться от зависимости от российского газа. Но насколько его слова будут совпадать с реальностью, покажет время. Пока они представляются больше похожими на попытки высечь самим себя как унтер-офицерская вдова», — пояснил эксперт в беседе с RuNews24.ru.Якубович подчеркнул, что компенсировать поставки энергоресурсов за счет альтернативных источник вряд ли представляется возможным, так поставки СПГ ставят Европу в сильную зависимость от США, а атомная энергетика пребывает в забвении.
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