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Стали известны объемы потерь у иностранных компаний, покинувших Россию

Эксперт Шнейдерман: покинувшие Россию в 2024 году компании потеряли до $80 млрд
Фото: iStock/golubovy

Фото: iStock/golubovy

Иностранные компании, которые покинули Россию в 2024 году, потеряли от 50 до 80 миллиардов долларов. Об этом заявил руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман. По его словам, к таким выводам он пришел, когда провел приблизительные расчеты по открытым источникам.


«Убытки ушедших из России в этом году иностранных компаний оцениваю на уровне $50–80 млрд. Зарубежные бренды не перестали уходить из России в 2024 году», — поделился Шнейдерман в беседе с NEWS.ru.
Он также отметил, что некоторые компании ушли из России лишь номинально, на деле открыв новые юрлица на Ближнем Востоке и продолжив поставлять те же товары, но под другим брендом.

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#товары
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#рф
Захарова назвала Трампа символом надежды
Захарова: Трамп стал символом надежды в борьбе с либеральной диктатурой
13 декабря 2024, 15:22

Мария Захарова (фото: mid.ru)

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что избранный президент США Дональд Трамп стал символом надежды в борьбе с либеральной диктатурой, вопреки двум покушениям на него. Об этом она заявила в беседе с NEWS.ru, комментируя назначение Трампа человеком года по версии американского журнала Time.
«Скептически отношусь ко всем западным рейтингам и обложкам. Но то, что Трамп пережил покушение и не одно, остался в политической борьбе, став символом надежды на прекращение беспредела либеральной диктатуры, безусловно, особо выделяет его фигуру. Это не про выборы в США, а про желание миллионов остановить преступный конвейер расчеловечивания, который управлялся американским либерализмом», — отметила Захарова в комментарии для NEWS.ru.
Напомним, ранее сын будущего хозяина Белого дома Дональд Трамп-младший не упустил случая жестко поиздеваться над Владимиром Зеленским, когда журнал Time назвал Трампа «человеком года». Time признавал Зеленского «человеком года» в 2022 году. Именно этот факт и обыграл в своей социальной сети сын избранного президента США. В коротком ролике Трамп-младший изобразил, как его отец ногой вышибает Зеленского с обложки журнала Time, а затем, танцуя, занимает его место.

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#покушение
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Депутат Журавлев: республиканцы постепенно перекрывают финансовую помощь Киеву
13 декабря 2024, 15:22

Дональд Трамп (фото: 45office.com)

Республиканская партия США постепенно перекрывает финансовую поддержку Киева. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Журавлев. Он также напомнил, что ленд-лиз — это лишь товарный кредит под высокие проценты.
«Происходит именно то, что должно было — республиканцы, придя к власти, постепенно перекрывают все вентили на финансовых потоках, идущих на Украину. Ленд-лиз — это ведь, по сути, обыкновенный товарный кредит, причем за весьма внушительные проценты. Россия, к примеру, за тот, что США давали в Великую Отечественную войну, рассчиталась только в 2006 году», — пояснил Журавлев в беседе с NEWS.ru.
Ранее сообщалось, что сын будущего хозяина Белого дома Дональд Трамп-младший не упустил случая жестко поиздеваться над Владимиром Зеленским, когда журнал Time назвал Трампа «человеком года». Time признавал Зеленского «человеком года» в 2022 году. Именно этот факт и обыграл в своей социальной сети сын избранного президента США. В коротком ролике Трамп-младший изобразил, как его отец ногой вышибает Зеленского с обложки журнала Time, а затем, танцуя, занимает его место.

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#сша
#россия
#дональд трамп
#кредит
#журнал
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Во Франции назначили нового премьер-министра
Новым премьером Франции стал центрист Франсуа Байру
13 декабря 2024, 15:05

Франсуа Байру (Фото: РИА Новости/Ирина Калашникова)

Новым премьер-министром Франции назначен 73-летний центрист, лидер партии «Демократическое движение» Франсуа Байру. Об этом сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.
Уточняется, что церемония передачи власти от уходящего премьера Мишеля Барнье новому главе кабмина пройдет в Матиньонском дворце.

Накануне парламент Франции принял вотум недоверия премьер-министру Франции Мишелю Барнье, выдвинутый левой партией «Непокорившаяся Франция». В его поддержку проголосовало большинство парламентариев.

Ранее стало известно, грозит ли президенту Франции Эммануэлю Макрону отставка после вотума о недоверии. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#франция
#церемония
#премьера
#парламент
#макрон
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Посол РФ пообещал ответ на расторжение Австрией контракта на российский газ
Посол Любинский: РФ ответит на расторжение Австрией контракта на поставку газа
13 декабря 2024, 14:49

Фото: iStock/Ruma Aktar

Решение о разрыве Австрией контракта на поставки российского газа не останется без ответа со стороны РФ. Об этом заявил посол России в Вене Дмитрий Любинский в беседе с «Известиями».
По словам дипломата, обвинение австрийской стороны в адрес «Газпрома» о якобы невыполнении договоренностей и последующее расторжение Веной контракта на поставки российского газа фактически разрушили одну из опор отношений двух государств. Он отметил, что Россия никогда не ставила целью наказать или шантажировать Вену или кого-либо другого, передают «Известия».

Люблинский подчеркнул, что именно Вена одномоментно объявила многолетнее газовое партнерство с Россией «исторической ошибкой». Вся ответственность за принятые решения полностью лежит на Австрии, заключил дипломат.

Ранее австрийский канцлер Карл Нехаммер заявил, что Австрия ожидала прекращения поставок газа из России с самого начала конфликта на Украине и готовилась к этому. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#обвинение
#поставки
#дипломат
#рф
#газ
#австрия
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В Дагестане четыре лошади провалились в яму
В Дагестане четыре лошади провалились в яму, один из скакунов погиб
13 декабря 2024, 14:22

Фото: iStock/anjajuli

В Цунтинском районе Республики Дагестан четыре лошади местного фермера провалились в яму, одна из них погибла.
Как пишет Telegram-канал SHOT, глинистую почву размыло из-за непогоды, образовалась жижа в яме. По словам жителей, вытащить животных будет очень сложно.
Оставшиеся лошади пока подают признаки жизни и пытаются выбраться из ловушки.

Ранее в Краснодаре женщина с питбулем напала на соседку с ребёнком в лифте жилого дома.

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#лошади
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#дагестан
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В МИД Китая высмеяли страх американских политиков перед чесноком
МИД КНР: смешно, что чеснок из Китая напугал американских политиков
13 декабря 2024, 12:51

Фото: iStock/IURII BUKHTA

Это смешно, что чеснок выращенный в Китае, напугал американских политиков, которым не хватает здравого смысла. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, информирует Reuters.
Дипломат прокомментировала слова сенатора от штата Флорида Рика Скотта, который заявил, что китайский чеснок якобы выращивается в сточных водах и в условиях подневольного труда. Он также отметил, что импортированный продукт — это угроза «национальной безопасности».

По словам официального представителя МИД КНР, абсурдные заявления американского политика вызвали насмешки китайских интернет-пользователей. Мао Нин подчеркнула, что чеснок и не предполагал, что может представлять большую угрозу для Штатов.

Дипломат заключила, что на сегодняшний день в США все больше товаров, которые изготовлены в Китае, начинают квалифицироваться как «угроза национальной безопасности».

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#сша
#интернет
#политика
#мид
#дипломат
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В США высказались о будущем Сирии
Блинкен: США и Турция пришли к согласию по видению будущего Сирии
13 декабря 2024, 12:35

Фото: istockphoto/TexBr

Вашингтон с Анкарой пришли к согласию по видению сирийского будущего, заявил на брифинге госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Мы сосредоточены на возможности, открывающейся перед нами и сирийским народом. Мы нацелены на освобождение сирийского народа от оков Башара Асада… В ходе наших обсуждений (…) мы в широком смысле достигли соглашения о наших шагах по видению будущего Сирии», — произнес он.
Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце ноября 2024 года террористы напали на Алеппо и Идлиб. Тогдашний президент Сирии Башар Асад сложил с себя полномочия, перебравшись с семьей в Россию, где получил политическое убежище. Новое временное сирийское руководство заявляло о важности отношений с РФ.

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#новости
#конфликт
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Зеленский: удар по энергетической инфраструктуре был одним из самых массированных
Зеленский заявил об одном из самых масштабных ударов по предприятиям энергетики
13 декабря 2024, 12:30

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин)

Ракетный удар по украинским энергетическим объектам был одним из самых массированных, заявил Владимир Зеленский в своём Telegram-канале.
«Это был один из масштабных ударов, направленных на нашу энергетическую инфраструктуру», — цитирует слова Зеленского РИА Новости.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своём Telegram-канале написал о начале массированного ракетного удара по территории Украины.

По его словам, обстрел начался около 5:00 по московскому времени. Уточняется, что были задействованы более 120 единиц боеприпасов. Как сообщил Рогов, целью обстрела стали объекты критической инфраструктуры страны.

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#рф
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#украина
#сво
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Медведчук объяснил, почему тысячи украинцев выбирают Россию
Медведчук заявил, украинцев не устраивают унизительные условия жизни
13 декабря 2024, 11:25

Фото: iStock/mirsad sarajlic

Тысячи украинцев выбирают Россию, а не Украину, так как их не устраивают «унизительные и нечеловеческие» условия жизни, созданные украинскими властями. Об этом написал в авторской статье на медиаплатформе «Смотрим.ру» председатель совета движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на родине украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук.
По его словам, расходы на выплату помощи на проживание внутренне перемещенных лиц на следующий год сокращаются. Медведчук уточнил, что «мизерные выплаты» на сегодняшний день получают лишь 1,2 млн переселенцев из 3,6 млн официально зафиксированных.

Он добавил, что украинцам выгодно жить в РФ, поскольку они будут получать больше, а тратить при этом меньше. Суммарное население вошедших в состав России территорий, по официальным данным местных статистических служб, в этом году составило 8,6 млн человек, заключил Медведчук.

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