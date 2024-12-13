Стали известны объемы потерь у иностранных компаний, покинувших Россию

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Иностранные компании, которые покинули Россию в 2024 году, потеряли от 50 до 80 миллиардов долларов. Об этом заявил руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман. По его словам, к таким выводам он пришел, когда провел приблизительные расчеты по открытым источникам.
«Убытки ушедших из России в этом году иностранных компаний оцениваю на уровне $50–80 млрд. Зарубежные бренды не перестали уходить из России в 2024 году», — поделился Шнейдерман в беседе с NEWS.ru.Он также отметил, что некоторые компании ушли из России лишь номинально, на деле открыв новые юрлица на Ближнем Востоке и продолжив поставлять те же товары, но под другим брендом.
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