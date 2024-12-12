Mash: украинский дрон повредил насосную станцию «Дружбы» в Брянской области

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
В Брянской области украинский беспилотник повредил одну из насосных станций на перевалочном пункте нефтепровода «Дружба».
Как сообщает Telegram-канал Mash, данная атака была предпринята после того, как Венгрия предложила рождественское перемирие.
Нефтепровод «Транснефть-Дружба» расположен в 110 км от границы с Украиной. Два дрона взорвались у пожарных резервуаров с водой, ещё один — близ насосной станции. Загоревшееся топливо вылилось и попало в вырытую для безопасности яму — там его и потушили.
Mash пишет, что повреждения минимальные, никто не пострадал.
Недавно Австрия объявила, что больше не получает газ из РФ. «Газпром» рассказал, что поставки в направлении этой страны остались неизменными. Словацкая SPP продолжила получать топливо по тому же трубопроводу.
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Нефтепровод «Транснефть-Дружба» расположен в 110 км от границы с Украиной. Два дрона взорвались у пожарных резервуаров с водой, ещё один — близ насосной станции. Загоревшееся топливо вылилось и попало в вырытую для безопасности яму — там его и потушили.
Mash пишет, что повреждения минимальные, никто не пострадал.
Недавно Австрия объявила, что больше не получает газ из РФ. «Газпром» рассказал, что поставки в направлении этой страны остались неизменными. Словацкая SPP продолжила получать топливо по тому же трубопроводу.
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Анастасия Ларина