Politico: в ЕС заявили о неэффективности кампании по отказу от российского газа

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Кампания Евросоюза по отказу от российского топлива, в частности от российского сжиженного природного газа (СПГ), который ЕС активно покупает, «начинает двигаться в неправильном направлении», заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен газете Politico.
По его словам, нужно искать иные подходы, чтобы достигнуть цели — полностью отказаться от российского топлива.
Йоргенсен добавил, что его новый план в первую очередь будет сосредоточен не только на газе, но и «на нефти и ядерной энергии» и осуществлён в первые 100 дней с момента его вступления в должность, в начале марта 2025 года.
В последние месяцы политика отказа от российских энергоносителей зашли в тупик, пишет Politico со ссылкой на аналитическую компанию Kpler. Согласно прогнозу товарной платформы, Евросоюз импортирует в 2024 году примерно на 10% больше СПГ из России, чем в 2023-м.
В 2021 году поставки российского газа составляли около 45% от всего газового импорта ЕС. Большинство стран, входящие в Евросоюз, решили отказаться от закупок российского трубопроводного газа после того, как в ответ на санкции ЕС Россия потребовала от всех недружественных стран платить за газ в рублях.
В то же время за последние два года закупки российского СПГ увеличились в ЕС на 40 % от уровня 2021 года.
В мае 2022 года Евросоюз начал программу REPowerEU, направленную на прекращение поставок российского газа к 2027 году.
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Йоргенсен добавил, что его новый план в первую очередь будет сосредоточен не только на газе, но и «на нефти и ядерной энергии» и осуществлён в первые 100 дней с момента его вступления в должность, в начале марта 2025 года.
В последние месяцы политика отказа от российских энергоносителей зашли в тупик, пишет Politico со ссылкой на аналитическую компанию Kpler. Согласно прогнозу товарной платформы, Евросоюз импортирует в 2024 году примерно на 10% больше СПГ из России, чем в 2023-м.
В 2021 году поставки российского газа составляли около 45% от всего газового импорта ЕС. Большинство стран, входящие в Евросоюз, решили отказаться от закупок российского трубопроводного газа после того, как в ответ на санкции ЕС Россия потребовала от всех недружественных стран платить за газ в рублях.
В то же время за последние два года закупки российского СПГ увеличились в ЕС на 40 % от уровня 2021 года.
В мае 2022 года Евросоюз начал программу REPowerEU, направленную на прекращение поставок российского газа к 2027 году.
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Анастасия Ларина