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Эксперт Разуваев: Zara и другие бренды могут вернуться в Россию до 2027 года

Фото: istockphoto / tupungato

Фото: istockphoto / tupungato

Zara и другие международные бренды, покинувшие российский рынок, вполне могут вернуться раньше 2027 года — сразу после смягчения санкционного давления. Об этом агентству «Татар-информ» заявил член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.
Ранее вице-президент Союза торговых центров Наталия Кермедчиева сообщала, что возвращение бренда ожидается не ранее 2027 года, а наиболее вероятная дата — 2029-й, писал ТАСС.

Однако Разуваев с этим не согласен. По его словам, высокая привлекательность российского рынка и курс рубля делают возврат западных компаний выгодным.

«Российский рынок очень большой, и к тому же аномально крепкий рубль выгоден для торговцев. Поэтому, я думаю, что возвращение ушедших брендов произойдёт раньше 2027 года. Может быть, даже в 2026-м, если не в конце текущего года», — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что условия для возвращения иностранных брендов будут определяться российской стороной.

«Но я не думаю, что условия будут очень жёсткие, потому что мы заинтересованы быть частью глобальной экономики, чтобы у наших потребителей был выбор», — добавил экономист.

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#эксперт
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#бренд
Аналитик объяснил, как подготовить финансовую подушку к пенсии
Аналитик Антонов: россиянам стоит откладывать деньги к пенсии
15 мая 2025, 18:21

Фото: iStock/Sakorn Sukkasemsakorn

Чтобы на пенсии иметь доход, необходимо регулярно откладывать деньги в период трудового возраста. Об этом рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
«Для формирования дополнительной пенсии важно сочетать дисциплину, диверсификацию и стратегический подход. Большая часть людей, по моим наблюдениям, готова тратить, но не сберегать средства», — приводит RT слова Антонова.

По его словам, необходимо откладывать всего 20—30% ежемесячного дохода и пользоваться финансовыми инструментами, которые обгоняют инфляцию. В этом случае накопленный капитал через некоторое время можно будет, например, потратить на покупку квартиры или вложиться в фонд недвижимости.

Кроме того, Минтруд сообщил, что в 2026 году самозанятые получат возможность оформлять больничный и получать выплаты по временной нетрудоспособности. Кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Финансового университета при Правительстве РФ Дарья Некипелова пояснила, насколько это будет результативно.

«Нужно обратиться к психоэмоциональному портрету самозанятого человека — это человек, который находится на начальной ступени предпринимательской деятельности, он привык брать всю ответственность за себя в свои руки, мало надеясь на государство во многих вопросах», — отметила Некипелова в беседе с Общественной Службой Новостей.

Она считает, что самозанятым необходимо предложить выгодные условия, чтобы люди начали принимать участие в этой программе.

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Индекс Мосбиржи рухнул после объявления состава делегации России для переговоров с Украиной
Индекс Мосбиржи упал после объявления состава делегации РФ для встречи в Стамбуле
15 мая 2025, 03:06

Фото: iStock/solarseven

Российский фондовый рынок начал снижение после публикации состава делегации для переговоров с Украиной в Турции. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи, опубликованные на официальном сайте площадки.
К 23:17 по московскому времени рублёвый индекс Мосбиржи (с кодом IMOEX2) упал на 1,93%, достигнув отметки 2 878,77 пунктов. Ранее в течение торгов падение составляло около 0,7%. По состоянию на 23:46 мск падение усилилось — оно составило минус 2,16% к закрытию предыдущего дня (2863,52 пункта).

Ранее рынок демонстрировал рост на фоне заявления президента Владимира Путина о перемирии, приуроченном к 80-летию Победы. Тогда индекс поднимался почти на 1%.

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14 мая сообщалось, что президент России Владимир Путин утвердил состав делегации и группу экспертов для переговоров с Украиной в Стамбуле.

В состав российской делегации вошли помощник президента Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, замминистра обороны Александр Фомин и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян уже оценила состав делегации.

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#снижение
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Стало известно, сколько россиян смогут взять ипотеку под под 27% в 2025 году
Сенатор Епифанова: 14% россиян готовы взять ипотеку под 27% в 2025 году
14 мая 2025, 13:47

Фото: iStock/Evkaz

В 2025 году только 14% россиян смогут взять рыночную ипотеку. Так считает сенатор, арбитражный управляющий Минюста Ольга Епифанова.
«В 2025 году рыночная ипотека будет оставаться нишевым продуктом при сохранении высоких ставок и наличии льготных программ. Рыночную ипотеку будут брать те заемщики, кто не может или не хочет использовать льготные программы, но имеет острую потребность в жилье или достаточные финансовые возможности, чтобы обслуживать дорогой кредит», — пояснила Епифанова в беседе с «Газетой.Ru».

По ее словам, 14% россиян воспользуются рыночной ипотекой, ставки по которой, вероятно, останутся высокими из-за высокой ключевой ставки. На подобные условия пойдут те, кто принципиально хочет купить жильё на вторичном рынке, так как льготных программ на «вторичку» сейчас нет.

На сегодняшний день средние ставки по ипотеке на новые квартиры в РФ достигают примерно 26,94%, а на вторичные квартиры — около 27,21%.

При этом эксперт по финансам и инвестициям Юлия Хайдер в разговоре с «Москвой 24» заявила, что покупка недвижимости по-прежнему остается вполне выгодным способом вложения денег, поскольку спрос на нее в будущем будет расти.

«Со временем ипотеку будет брать проще, так как в будущем ожидается снижение ключевой ставки. Одновременно с этим держать средства на депозитах станет не так выгодно, и россияне начнут искать новые способы вложить сбережения», — рассказала Хайдер.

Она также добавила, что за последние годы сократилось число домов, введенных в эксплуатацию. Когда спрос на жилье станет выше, это будет способствовать росту его стоимости, отметила Хайдер.

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Финансист раскрыла главные ошибки россиян при накоплении денег
Финансист Ермилова: хранение сбережений в наличных деньгах является ошибкой
14 мая 2025, 06:00

Фото: iStock/iamnoonmai

Международный финансовый советник и доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Плеханова Мария Ермилова назвала ключевые ошибки россиян при накоплении сбережений. Об этом сообщает агентство «Прайм».
По её словам, граждане часто хранят средства в наличной форме, не используют банковские вклады или инвестиции, а также откладывают деньги нерегулярно.

Эксперт подчеркнула, что отсутствие системности — главная проблема: многие начинают копить «рывками», не фиксируя конкретный процент дохода.

Ермилова рекомендовала ежемесячно откладывать 10–20% заработка, создавая «подушку безопасности» в размере полугодового дохода. Для защиты от инфляции она советует размещать средства на депозитах или инвестировать в недвижимость, акции и драгметаллы.

Отдельное внимание уделено страхованию вкладов. Ермилова напомнила, что страхования в одном банке — не более 1,4 миллиона рублей, поэтому крупные накопления стоит распределять между несколькими финансовыми учреждениями. Это минимизирует риски.

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В Шатуре маленького велосипедиста отбили у напавшего алабая
12 мая 2025, 13:32

Фото: iStock / Mikheili Kochiashvili

В Подмосковье проводят проверку после нападения собаки на шестилетнего мальчика в муниципальном округе Шатура. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Московской области.
«Инцидент произошёл вечером 9 мая на ул. Пионерская. Из-под забора частного дома выбежала собака породы алабай и набросилась на ребёнка, проезжавшего мимо на велосипеде. Собаку отогнали мама мальчика и подоспевшие прохожие. Благодаря их действиям пострадавшему удалось избежать серьёзных травм. Ему диагностированы ссадины плеча и головы, оказана необходимая медицинская помощь», – рассказали в прокуратуре Агентству городских новостей «Москва».
В ходе проверки Шатурская городская прокуратура установит причины и обстоятельства произошедшего, даст оценку исполнению требований законодательства об ответственном обращении с животными.

В ситуации также разбирается Следственный комитет России. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования.

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