Эксперт Разуваев: Zara и другие бренды могут вернуться в Россию до 2027 года

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Zara и другие международные бренды, покинувшие российский рынок, вполне могут вернуться раньше 2027 года — сразу после смягчения санкционного давления. Об этом агентству «Татар-информ» заявил член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.
Ранее вице-президент Союза торговых центров Наталия Кермедчиева сообщала, что возвращение бренда ожидается не ранее 2027 года, а наиболее вероятная дата — 2029-й, писал ТАСС.
Однако Разуваев с этим не согласен. По его словам, высокая привлекательность российского рынка и курс рубля делают возврат западных компаний выгодным.
Эксперт подчеркнул, что условия для возвращения иностранных брендов будут определяться российской стороной.
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Однако Разуваев с этим не согласен. По его словам, высокая привлекательность российского рынка и курс рубля делают возврат западных компаний выгодным.
«Российский рынок очень большой, и к тому же аномально крепкий рубль выгоден для торговцев. Поэтому, я думаю, что возвращение ушедших брендов произойдёт раньше 2027 года. Может быть, даже в 2026-м, если не в конце текущего года», — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что условия для возвращения иностранных брендов будут определяться российской стороной.
«Но я не думаю, что условия будут очень жёсткие, потому что мы заинтересованы быть частью глобальной экономики, чтобы у наших потребителей был выбор», — добавил экономист.
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Дайана Хусинова