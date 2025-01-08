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Эксперты-экономисты дали прогноз по курсу рубля в 2025 году

Эксперты-экономисты прогнозируют ослабление рубля в 2025 году
Фото: istockphoto/Larisa Rudenko

Фото: istockphoto/Larisa Rudenko

Прогноз относительно курса рубля в наступившем 2025 году делать достаточно сложно, так как этот курс зависит от целого ряда мало прогнозируемых факторов. Однако в целом будет прослеживаться тенденция к ослаблению национальной валюты.


В разговоре с изданием «Татар-информ» доктор экономических наук, профессор КФУ Игорь Кох отметил, что в настоящее время процессы импорта и экспорта проходят в условиях санкционных ограничений. Если в 2025 году будут вводиться новые санкции или отменены действующие, это окажет влияние на курс рубля. Два других важных фактора — внутренняя инфляция и потоки капитала, ввозимого в страну и вывозимого из него.

Аналитик и кандидат экономических наук Николай Кульбака считает, что тенденция ослабления рубля уже налицо. Отчасти он связывает это с высоким уровнем инфляции в России. Эксперт считает, что в долгосрочной перспективе курс рубля будет ослабевать. Это неизбежно, но процесс будет не быстрым.

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#санкции
#эксперт
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#инфляция
#курс рубля
Россия поставила США уран на 49 млн долларов перед введением эмбарго на экспорт
08 января 2025, 11:53

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В ноябре прошлого года Россия после перерыва в три месяца возобновила поставки обогащённого урана в США. При этом объёмы поставок оказались самыми небольшими с сентября 2023 года на фоне условий введённого эмбарго.
В ноябре 2024 года Россия поставила США 21,8 тонны обогащённого урана на общую сумму в 49,3 миллиона долларов. Эти стоимость и объём экспорта стали минимальными с сентября 2023 года, пишет РИА Новости, ссылаясь на данные американской статистической службы.

Всего с начала года Вашингтон закупил 334,9 тонны урана, что в 1,8 раза меньше объёмов годом ранее. Также сократилась и стоимость – в 1,6 раза, достигнув 623,7 миллиона долларов.

В середине ноября правительство России ввело временные ограничения на экспорт обогащённого урана в Штаты. Исключение составили поставки по разовым лицензиям, выданным Федеральной службой по техническому и экспортному контролю.

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#ограничения
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Эксперт рассказал, от чего будет зависеть ценообразование на газ в Европе
Пикин: цена на газ в Европе зависит от его отбора
07 января 2025, 19:03

Фото: istockphoto/Leestat

Ценообразование на газ в Европе зависит от повышенного отбора голубого топлива из хранилищ и снижения выработки ветровых ЭС. Об этом RT рассказал аналитик по энергетическому развитию Сергей Пикин. Он подчеркнул, что роль также играет европейский энергобаланс.
«Цены за последние полгода, как правило, поднимались в двух случаях: повышенный отбор газа из хранилищ и снижение выработки ветровыми электростанциями. Если эти два фактора, допустим, совпадают, при том, что газа в Европу может поступать меньше, чем раньше, это будет приводить к росту цен», — прокомментировал Пикин.
С 1 января Владимир Зеленский остановил транзит российского газа в Европу через украинскую территорию. Это вызвало негативные последствия со стороны европейских государств. В Приднестровье грянул энергетический кризис, а премьер Словакии Роберт Фицо стал угрожать Киеву ухудшением жизни украинцев на словацкой территории.

Ранее сообщалось, что закупила Европа.

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#европа
#газ
#цены
#новости
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Резкое падение цен на газ в Европе до минимума случилось на биржевых торгах
ICE: цена на газ в Европе упала до минимума с 31 декабря 2024 года
07 января 2025, 02:46

Фото: iStock/Denis Shevchuk

Цена на газ в Европе достигла минимального уровня с 31 декабря 2024 года, о чем свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, опубликованные 6 января на площадке Investing.com.
Стоимость февральских фьючерсов на нидерландском хабе TTF упала до 517,5 доллара за тысячу кубометров, что составляет 48,31 евро за мегаватт-час. Общее снижение цены за день составило около двух процентов.

Снижение цен на газ на европейском рынке происходит на фоне напряженной энергетической ситуации, связанной с прекращением транзита российского газа через Украину.

2 января депутат Верховной Рады Артем Дмитрук утверждал в своем Telegram-канале, что прекращение транзита газа РФ нанесло значительный финансовый и репутационный ущерб Украине. Парламентарий отметил, что власти страны попытаются компенсировать потери за счет внутренних потребителей, однако полностью решить проблему не удастся.

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Эксперты дали экономический прогноз на 2025 год
Татар-Информ: в 2025 году рост зарплат может замедлиться до 12%
06 января 2025, 19:19

Фото: istockphoto/ipopba

Рост зарплат в России может замедлиться в 2025 году, считает глава отдела макроэкономического анализа «Финама» Ольга Беленькая в беседе с журналистами Татар-Информ». Она отметила, что таким образом компании могут оптимизировать издержки на фоне высоких процентных ставок по кредитам, замедления спроса в экономике, а также повышения налога на прибыль.
«Рост зарплат может замедлиться до 10-12%», — сказала собеседница.

Что касается инфляции, по мнению аналитика Николая Кульбаки, реальный рост ценника посчитать сложно, поскольку одни продукты дорожают на 10%, а другие на 40%. Кульбака считает, что у каждого человека своя инфляция.

«Даже по данным Росстата, в разных регионах показатели могут отличаться в 2-3 раза», — пояснил Кульбака.

Говоря о ключевой ставке, доктор экономических наук Игорь Кох убежден, что 21% — это запредельный показатель, тормозящий развитие бизнеса. Собеседник считает, что он не может держаться долго, поскольку могут сократиться объемы производства.

«Мы можем сильно подкосить целые отрасли и сектора экономики такой ставкой», — заключил Кох.

Перед этим стало известно о ценах на электричество в 2025 году, и отразятся ли они на россиянах.

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#мир
#россия
#зарплаты
#инфляция
#ключевая ставка
#новости
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Цены на электричество в 2025 году: как изменения ударят по кошелькам россиян
Доцент Осянин: в 2025 в регионах РФ введут три диапазона потребления электричества
06 января 2025, 04:08

Фото: iStock/Aryut

С 2025 года в России изменится схема расчета тарифов на электроэнергию, что приведет к их росту для большинства категорий потребителей. Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Осянин, сообщил агентству «Прайм», что будут введены три диапазона потребления электроэнергии, в зависимости от которых устанавливается стоимость киловатт-часа.
Для потребления до 3900 кВтч в месяц тариф составит 6 рублей за кВтч, что на 12% больше текущего уровня. Для второго диапазона (от 3900 до 6000 кВтч) стоимость будет определяться экономически обоснованным показателем, а для свыше 6000 кВтч оплата будет производиться по ставкам коммерческих потребителей.

С 1 июля тарифы дополнительно вырастут в среднем на 12%. Стоимость электроэнергии будет варьироваться от 3,71 до 10,23 рубля за кВтч. Однако социальные льготы на оплату электричества для уязвимых категорий граждан сохраняются.

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В регионах с низким уровнем газификации (менее 5%) будут введены сезонные пороги потребления, чтобы не увеличивать нагрузку на домохозяйства, использующие электричество для отопления зимой.

Изменения коснутся, прежде всего, тех, кто потребляет электроэнергию в больших объемах (например, в целях майнинга или для коммерческого использования).

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#электричество
#льготы
#тариф
#оплата
#тарифы
#россия
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Сирийские власти объявили о беспрецедентном росте зарплат ​на сотни процентов
Новые власти Сирии заявили, что повысят зарплаты госслужащим на 400%
06 января 2025, 03:19

Фото: iStock/mrjo2405

Новые власти Сирии объявили о значительном повышении зарплат в государственном секторе. По словам министра финансов страны Мохаммеда Абазида, которые передает Reuters, выплаты увеличат на 400 процентов.
Мера направлена на стабилизацию экономики, пострадавшей в результате войны и санкций, и вступит в силу с февраля. Зарплаты за январь будут выплачены уже на этой неделе.

«(Это) первый шаг к экстренному решению экономической ситуации в стране», — указал министр финансов.
Ранее государственные служащие при президентстве Башара Асада получали около 25 долларов в месяц, что ставило их за черту бедности. По данным министра, новые шаги призваны экстренно улучшить экономическую ситуацию в стране, где бедность затрагивает большинство населения.

Ранее сообщалось, что новые власти Сирии в своих социальных сетях опубликовали фотографию по итогам недавнего визита в Дамаск министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок и её французского коллеги Жана-Ноэля Барро. Однако изображение главы немецкого МИД на снимке оказалось заретушированным.

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#выплаты
#министр
#зарплаты
#бедность
#сирия
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Приднестровье отказалось от помощи Молдавии в закупке газа у Евросоюза
05 января 2025, 18:17

Фото: iStock/Cylonphoto

Приднестровская компания «Тираспольтрансгаз» отказалась от предложения госкомпаний Молдавии оказать посреднические услуги в импорте газа из Евросоюза после прекращения поставок из России. Об этом сообщил госсекретарь Минэнерго Молдавии Константин Боросан в своих соцсетях.
Отмечается, что 2 января «Молдовагаз» и «Энергоком» предложили «Тираспольтрансгазу» функциональный механизм закупки газа на региональных рынках. В этот же день приднестровская компания отказалась от этого предложения.

Также правительство Молдавии обратилось к приднестровским властям с предложением самостоятельно покупать сырье для выработки из него электроэнергии на Молдавской ГРЭС в Приднестровье. Это позволит обеспечить электроэнергией потребителей на правом береге Днестра. Однако ответ пока не был получен.

Напомним, что поставки российского газа в Молдавию были полностью остановлены 1 января после отказа правительства урегулировать проблемы с задолженностью за потребленное топливо. Россия оценила этот долг в 709 миллионов долларов.

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#молдавия
#приднестровье
#газ
#поставки
#россия
#топливо
#правительство
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Китай стал одним из крупнейших экспортёров пива в Россию
Китай вошёл в тройку крупнейших поставщиков пива в Россию
05 января 2025, 14:10

Фото: iStock/Diy13

Китай занял третье место в рейтинге крупнейших экспортёров пива в Россию. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные национальных статистических служб.
За десять месяцев 2024 года Китай нарастил поставки этого алкогольного напитка в Россию в 1,6 раза, достигнув показателей в 29,8 тысячи тонн. Таким образом страна поднялась с шестого сразу на третье место в рейтинге крупнейших российских экспортёров.

Традиционно первое место в рейтинге занимает Германия, которая за первые десять месяцев прошлого года поставила в Росси. 105,3 тысячи тонн пива. Стране удалось сохранить лидерскую позицию, несмотря на снижение объёмов поставок, которые сократились на 24%, по сравнению с 2023 годом.

На втором месте оказалась Чехия, нарастившая экспорт пива на 27%, до 33,1 тысячи тонн.

После Китая, занявшего третье место, идут Литва и Бельгия, в 2023 годов занимавшая второе место.

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#россия
#китай
#пиво
#экспорт
#поставки
#экономика
#торговля
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Господдержка ДНР приблизилась к 4 млрд, а активность бизнеса выросла на 22%
04 января 2025, 06:17

Фото: iStock/spaxiax

Государственная поддержка Донецкой Народной Республики приблизилась к 4 миллиардам рублей, а активность бизнеса выросла на 22%. Об этом рассказал глава региона Денис Пушилин для ТАСС.
«Общий объем поддержки предпринимательства в республике в 2024 году приблизился к 4 миллиардам рублей, что положительно отразилось на предпринимательской активности: сегодня в ДНР более 93 тысяч хозяйствующих субъектов и 25 тысяч самозанятых. Это на 22% выше показателей 2023 года», — рассказал Пушилин агентству.

Также в республике наблюдается увеличение инвестиционной активности. По словам главы ДНР, это произошло благодаря введению свободной экономической зоны в регионе. К тому же он отметил отлаженное введение проектов Корпорацией развития Донбасса в формате единого окна.

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#днр
#пушилин
#бизнес
#инвестиции
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