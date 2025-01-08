Эксперты-экономисты дали прогноз по курсу рубля в 2025 году

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Прогноз относительно курса рубля в наступившем 2025 году делать достаточно сложно, так как этот курс зависит от целого ряда мало прогнозируемых факторов. Однако в целом будет прослеживаться тенденция к ослаблению национальной валюты.
В разговоре с изданием «Татар-информ» доктор экономических наук, профессор КФУ Игорь Кох отметил, что в настоящее время процессы импорта и экспорта проходят в условиях санкционных ограничений. Если в 2025 году будут вводиться новые санкции или отменены действующие, это окажет влияние на курс рубля. Два других важных фактора — внутренняя инфляция и потоки капитала, ввозимого в страну и вывозимого из него.
Аналитик и кандидат экономических наук Николай Кульбака считает, что тенденция ослабления рубля уже налицо. Отчасти он связывает это с высоким уровнем инфляции в России. Эксперт считает, что в долгосрочной перспективе курс рубля будет ослабевать. Это неизбежно, но процесс будет не быстрым.
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