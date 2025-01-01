С 1 января МРОТ вырос на 16,6% до 22 440 рублей

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В России с 1 января уровень минимального размера оплаты труда вырос на 16,6% до 22 440 рублей. Соответствующее постановление внесено в федеральный закон.
В 2024 году уровень МРОТ составлял 19242 рубля. В сравнении с 2023 годом, этот показатель вырос на 18,5%.
В России МРОТ получают 4,2 миллиона человека. По заявлению премьер-министра РФ Михаила Мишустина, этот показатель к 2030 году должен достигнуть 35 тысячи рублей.
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