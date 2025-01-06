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Эксперты дали экономический прогноз на 2025 год

Татар-Информ: в 2025 году рост зарплат может замедлиться до 12%
Фото: istockphoto/ipopba

Фото: istockphoto/ipopba

Рост зарплат в России может замедлиться в 2025 году, считает глава отдела макроэкономического анализа «Финама» Ольга Беленькая в беседе с журналистами Татар-Информ». Она отметила, что таким образом компании могут оптимизировать издержки на фоне высоких процентных ставок по кредитам, замедления спроса в экономике, а также повышения налога на прибыль.
«Рост зарплат может замедлиться до 10-12%», — сказала собеседница.

Что касается инфляции, по мнению аналитика Николая Кульбаки, реальный рост ценника посчитать сложно, поскольку одни продукты дорожают на 10%, а другие на 40%. Кульбака считает, что у каждого человека своя инфляция.



«Даже по данным Росстата, в разных регионах показатели могут отличаться в 2-3 раза», — пояснил Кульбака.

Говоря о ключевой ставке, доктор экономических наук Игорь Кох убежден, что 21% — это запредельный показатель, тормозящий развитие бизнеса. Собеседник считает, что он не может держаться долго, поскольку могут сократиться объемы производства.

«Мы можем сильно подкосить целые отрасли и сектора экономики такой ставкой», — заключил Кох.

Перед этим стало известно о ценах на электричество в 2025 году, и отразятся ли они на россиянах.

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