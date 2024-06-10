Эксперты назвали минимальные цены на европейские вина в России

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Минимальная цена на европейское вино в России составит от 1250 до 1350 рублей за бутылку. Такой порог цен на вина из «недружественных стран» озвучил сооснователь и президент Simple Group Максим Каширин.
В разговоре с «РБК Вино» эксперт указал, что ввоз вина из таких стран уже сократился на 10%. Такое сравнительно небольшое снижение импорта он объяснил импортом вина с запасом. По словам Каширина, в России не хватает «единой консолидирующей силы» в регулировании алкогольного рынка.
Стоимость вина растёт, в том числе и отечественного, продолжил эксперт. На фоне роса акцизов российские производители уже подняли на 15-20%. В результате запретительных пошлин рынок может рухнуть, а борьба с «недружественной страной» может ударить по российскому потребителю.
От новых пошлин проигрывают все: вино подорожает, а государство недополучит деньги в бюджет, считает аналитик. Сейчас все выступают за импортозамещение, однако государство должно чётко понимать, какую продукцию мы можем производить в надлежащем количестве и должного качества, а какую — нет, заключил эксперт.
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Стоимость вина растёт, в том числе и отечественного, продолжил эксперт. На фоне роса акцизов российские производители уже подняли на 15-20%. В результате запретительных пошлин рынок может рухнуть, а борьба с «недружественной страной» может ударить по российскому потребителю.
От новых пошлин проигрывают все: вино подорожает, а государство недополучит деньги в бюджет, считает аналитик. Сейчас все выступают за импортозамещение, однако государство должно чётко понимать, какую продукцию мы можем производить в надлежащем количестве и должного качества, а какую — нет, заключил эксперт.
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Александр Бойцов