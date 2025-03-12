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В России подорожали китайские автомобили с пробегом

Фото: iStock/Fahroni

Фото: iStock/Fahroni

В России за февраль средняя стоимость российских, европейских, японских или корейских автомобилей старше 15 лет практически не изменилась, но в то же время подорожали китайские автомобили с пробегом — на 2,6% до 3,74 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные экспертов «Авто.ру Оценка».
«Впервые доля китайских производителей на вторичном рынке перешагнула границу в 5%. Доля отечественных марок превысила 18%, увеличившись год к году на 3%. Это произошло за счет сокращения доли корейских, японских и европейских марок с 75 до 69%», — пишут «Известия», ознакомившиеся с результатами исследования.
В свою очередь глава департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий назвал пять минусов автомобилей, работающих на газе. В беседе с «Газетой.Ru» он указал, что такие машины не могут развивать ту же мощность, что бензиновые авто, в них раньше изнашиваются выпускные клапаны, а зимой сложнее завести двигатель.
«Важно учитывать, что установка ГБО может привести к аннулированию гарантии на автомобиль, если монтаж выполнен неофициально. Потребуются дополнительные затраты на сертификацию оборудования и автомобиля с ним, иначе эксплуатация такой машины будет запрещена. Еще одним минусом является ограниченное количество газовых заправочных станций в некоторых регионах», — пишет издание.
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Экс-глава ЦБ Дубинин: предсказуемый курс рубля важнее доллара по 60 рублей
12 марта 2025, 19:00

Фото: iStock/ipopba

Предсказуемый курс рубля является главной задачей на сегодняшний день, а не стремление к доллару по 60 рублей. Об этом заявил экс-глава ЦБ РФ Сергей Дубинин. По его словам, всех устроит, если курс рубля закрепится на тех значениях, на которых он находится сейчас.
«Предсказуемость гораздо важнее, чем уровень [к валютам]. Прогнозы за период одного года достаточно последовательны. То есть россиянам стоит читать годовые прогнозы, чтобы увидеть тенденцию, что будет происходить с курсом рубля, будет ли российская валюта ослабляться или расти», — пояснил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
В свою очередь глава департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман поделился прогнозом на неделю по курсу доллара. В разговоре с RT аналитик отметил, что он будет держаться на уровне 84-90 рублей.
«Прогнозируемый уровень по доллару на неделю — 84—90 рублей. Общий геополитический фон позитивен, и у инвесторов есть ожидания по дальнейшим позитивным тенденциям», — считает он.
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Миронов: для поднятия уровня жизни нужна кредитная амнистия и лучший контроль цен
12 марта 2025, 06:30

Фото: iStock/sommart

Улучшение уровня жизни в России требует контроля цен на продукты и введения кредитной амнистии, заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в беседе с ТАСС.
«Заемщики задолжали 1,5 триллиона рублей — и это только то, что прошло через суд», — отметил политик.
По его мнению, без стабилизации продовольственных цен и списания долгов люди продолжат отдавать большую часть доходов на еду и банки.

Миронов отметил, что инфляция особенно бьет по малоимущим, усиливая неравенство. Половина россиян тратит на кредиты от 10 до 30% доходов, а четверть — от 30 до 50%.

«Рост цен на продукты бьет куда больнее по малообеспеченным гражданам, в том числе пенсионерам. Потому и разрыв между верхами и низами все больше», — добавил он.
Ранее сообщалось, что юрист предупредил, кого могут наказать за заготовку дров в лесу. Сбор валежника в лесу разрешен, но важно разбираться, что именно считается валежником, и следовать правилам.

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Экономист объяснил, зачем создаются новые ОЭЗ
Экономист Колташов: новые ОЭЗ нужны для возвращения капиталов РФ из-за границы
11 марта 2025, 12:36

Фото: iStock/1715d1db_3

Создание трех новых ОЭЗ в Вологодской, Московской и Новосибирской областях, утвержденное правительство России, нужно для возвращения российских капиталов из-за границы. Об этом заявил директор Института нового общества, экономист Василий Колташов. Также, по его словам, важно успеть воспользоваться моментом, когда освобождаются ниши в мировой экономике вследствие экономической смерти Европы.
«В первую очередь привлечь собственные капиталы, порожденные российской экономикой, но выведенные из страны и циркулирующие за ее пределами — в мире их не на один триллион долларов — и вовлечь их обратно в российскую экономику. Это, пожалуй, главный интерес. И также интерес — показать российским крупным предпринимателям, крупным финансовым дельцам, что они могут развивать производство с опорой на российский рынок и на российские условия», — поделился эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
В свою очередь директор по коммуникациям BitRiver, экономист Андрей Лобода указал на другие причины для создания новых особых экономических зон. В разговоре с RT аналитик пояснил, что это решение позволит привлечь больше инвестиций, развить промышленность в регионах, стимулировать экономику и социальную сферу. По его словам, успех этих проектов будет зависеть от нескольких факторов.
«Важно обеспечить прозрачность расходования бюджетных средств и контролировать выполнение обязательств резидентами. Кроме того, запланированные производства — от лекарств до лесопильных линий — должны быть не только инновационными, но и востребованными на рынке, чтобы оправдать вложенные ресурсы», — отметил экономист.
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США возобновили экспорт кукурузы в Россию

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Финансист оценил шансы на рост доллара
Финансист Загорный: прогнозы о долларе по 93 рубля строятся на предположениях
11 марта 2025, 11:52

Фото: iStock/Lazy_Bear

Прогнозы о росте доллара до 92-93 рублей строятся на предположениях, объективных данных для точных прогнозов все еще недостаточно. Об этом заявил финансовый эксперт Константин Загорный. По его мнению, резкое падение доллара до 87 рублей вызвано медийной повесткой, потому чревато таким же резким откатом к прежним позициям.
«Все эти прогнозы основаны на предположениях. У нас недостаточно данных, чтобы строить точные прогнозы. Но уже можно сказать, что рубль сейчас крепче, чем надо. Бюджету дальнейший его рост невыгоден, экспортерам — тоже. Говорить о замедлении инфляции при отсутствии стабильности рано», — пояснил финансист в беседе с «Вечерней Москвой».
В свою очередь автоэксперт Петр Шкуматов оценил вероятность возвращения западных автомобильных брендов в Россию. В разговоре с «Петербургским дневником» аналитик отметил, что иностранные компании могут начать с поставок машин и запчастей к ним, а не с возобновления всего цикла полноценного производства.
«Они могут заново организовать импорт своих новых автомобилей в РФ, а также сформировать стоки оригинальных автозапчастей, которые можно будет купить по приемлемым ценам. Я сам являюсь владельцем корейской машины и вижу, что происходит на рынке автозапчастей. Запчасти-то есть, но вот цены на них, а также качество деталей вызывают большие вопросы», — поделился он.
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США возобновили экспорт кукурузы в Россию
10 марта 2025, 22:26

Фото: iStock/ Kwangmoozaa

В январе США возобновили поставки кукурузы в РФ впервые с марта 2022 года, сообщило агентство РИА Новости, ссылаясь на данные американской статистической службы.
Уточнялось, что компании из Соединенных Штатов Америки в начале года отправили в Российскую Федерацию кукурузы на 55,5 тысячи долларов. В публикации отмечалось, что эти поставки стали первыми с марта 2022 года. В то же время Россия купила у США такого зерна на 44,9 тысячи долларов.

«США — крупный экспортер кукурузы: в январе ее отправили на экспорт на $1,5 млрд. При этом за год стоимость поставок выросла на 31%», — подчеркивалось в сообщении.

Выяснилось, что самыми крупными импортерами американской кукурузы в начале года стали Мексика (408 миллионов долларов), Япония (324 миллиона) и Южная Корея (162 миллиона).

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