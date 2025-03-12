В России подорожали китайские автомобили с пробегом

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В России за февраль средняя стоимость российских, европейских, японских или корейских автомобилей старше 15 лет практически не изменилась, но в то же время подорожали китайские автомобили с пробегом — на 2,6% до 3,74 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные экспертов «Авто.ру Оценка».
«Впервые доля китайских производителей на вторичном рынке перешагнула границу в 5%. Доля отечественных марок превысила 18%, увеличившись год к году на 3%. Это произошло за счет сокращения доли корейских, японских и европейских марок с 75 до 69%», — пишут «Известия», ознакомившиеся с результатами исследования.В свою очередь глава департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий назвал пять минусов автомобилей, работающих на газе. В беседе с «Газетой.Ru» он указал, что такие машины не могут развивать ту же мощность, что бензиновые авто, в них раньше изнашиваются выпускные клапаны, а зимой сложнее завести двигатель.
«Важно учитывать, что установка ГБО может привести к аннулированию гарантии на автомобиль, если монтаж выполнен неофициально. Потребуются дополнительные затраты на сертификацию оборудования и автомобиля с ним, иначе эксплуатация такой машины будет запрещена. Еще одним минусом является ограниченное количество газовых заправочных станций в некоторых регионах», — пишет издание.Читайте также:
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