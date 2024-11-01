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Эксперты оценили четырехдневную рабочую неделю в России

Эскперт Моженков: четырехдневная рабочая неделя в России ударит по экономике
Фото: iStock/Amorn Suriyan

Фото: iStock/Amorn Suriyan

Экономика России получит серьезный удар, если в стране введут четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил бизнес-эксперт и основатель Mozhenkov Progress Consulting Владимир Моженков в беседе с «Газетой.ру». По его словам, сократив рабочее время при имеющейся острой нехватке сотрудников, государство лишь усилит давление «на те ресурсы, которые и так на пределе».
«Снижение числа рабочих дней только увеличит нагрузку на оставшихся сотрудников и усложнит выполнение ключевых задач, что может привести к снижению качества и падению доходов. И главный вопрос, на который стоит ответить: если мы сократим количество рабочих дней в месяце, как отнесутся люди к сокращению зарплаты на 20%?» — пояснил он.
Моженков отметил, что сокращенная рабочая неделя снизит производительность труда в экономике и, следственно, уменьшит налоговые поступления, ударит по ВВП и усугубит имеющиеся проблемы. Подобные изменения, по мнению эксперта, могут сработать лишь в отдельных случаях, а не системно.


«В условиях кризиса мы не можем позволить себе экспериментировать с производительностью и устойчивостью компаний», — заключил Моженков.
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Объём производства свинины в Подмосковье вырос за год на 2,5%
31 октября 2024, 22:50

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Подмосковные производители свинины за девять месяцев 2024 года увеличили объём выпуска на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. От этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«За девять месяцев объём производства свинины на убой в живом весе превысил 43 тыс. тонн. Крупнейший производитель свинины в регионе – ЗАО «Тропарёво», расположенное в Можайском городском округе. На предприятии насчитывается более 231,5 тыс. голов свиней. Объём производства достигает 29 тыс. тонн в год», – уточнили в подмосковном Минсельхозпроде.
Там добавили, что предприятие включает более 30 свиноводческих комплексов.

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В Долгопрудном наладят выпуск импортозамещающих деталей для грузового транспорта
31 октября 2024, 22:07

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В городском округе Долгопрудный появилось импортозамещающее предприятие по производству комплектующих для грузового автотранспорта и спецтехники.
Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания ООО «УДТ-Техника» реализовала проект на земельном участке, переданном по региональной программе поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль».
«Сейчас компания закупает и налаживает оборудование. Инвестиции в проект составляют 135 млн рублей. Работу на новом предприятии получат порядка 50 человек», – отметила Зиновьева.
На предприятии будут выпускать рукава высокого давления, которые используются в гидравлических системах разных видов техники и оборудования.

Также компания наладит производство ремкомплектов – наборов деталей для техобслуживания гидравлического оборудования, используемого в дорожно-строительной, буровой, карьерной, сельскохозяйственной, коммунальной и лесозаготовительной технике.

Подобрать земельный участок под проект можно на Инвестиционной карте Московской области.

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Аналитик Юшков предрёк ускоренное подорожание бензина в России
31 октября 2024, 20:51

Фото: iStock/kckate16

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что бензин в России начнёт дорожать быстрее после Нового года.
Причиной такой ситуации эксперт видит в повышении акцизов на бензин и дизельное топливо.

«В начале следующего года мы можем увидеть ускоренный рост цен на топливо, в том числе на АЗС. Главная причина — значительное повышение акциза на бензин и дизтопливо. Рост акцизов в последние годы является одним из главных драйверов подъема цен в рознице в принципе», — пояснил в беседе с NEWS.ru Юшков.

Ранее кандидат экономических наук финансовый аналитик Михаил Беляев объяснял рост стоимости золота неуверенностью в дальнейшем развитии процессов в экономике.

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В индустриальные парки Подмосковья в этом году пришли более 60 резидентов
31 октября 2024, 18:50

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В подмосковные индустриальные парки в этом году удалось привлечь более 60 новых резидентов, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области. Там уточнили, что сейчас в 70 индустриальных парках Подмосковья работают около 1,5 тыс. компаний.
«Общий объём инвестиций в проекты 61 нового резидента составляет 28 млрд рублей. С появлением новых резидентов общая заполняемость индустриальных парков выросла почти до 89%. Ожидается, что на предприятиях создадут более 3 тыс. рабочих мест», – сказала зампред правительства – министр инвестиций промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
В министерстве напомнили, что подобрать локацию для размещения бизнеса, в том числе в индустриальных парках региона, можно на Инвесткарте Московской области.

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Сбербанк увеличил максимальные ставки по вкладам до 21% годовых
31 октября 2024, 18:25

Фото: iStock/Khaosai Wongnatthakan

Сбербанк улучшил условия по вкладам «Лучший%» и «СберВклад», установив максимальную ставку в размере 21% годовых при условии размещения денежных средств на семь месяцев, пишет РБК.
С 31 октября 2024 года Сбербанк предлагает по вкладу «Лучший%» ставку 21% годовых при условии размещения денег на семь месяцев, однако положить на вклад можно не менее 100 тысяч рублей. При этом деньги должны быть новыми, которых ранее на других вкладах не было. Выплата процентов происходит по истечению срока. При ежемесячном снятии дохода ставка составит 19,95% годовых.

По «СберВкладу» ставка также теперь составляет 21% при размещении на семь месяцев. Однако положить на вклад необходимо не менее одного миллиона рублей и выполнить еще ряд условий. Например, иметь платную подписку «СберПрайм», получать зарплату или пенсию на карту банка или тратить по картам «Сбера» ₽30 тыс. в месяц. При этом положить на вклад можно и те деньги, которые уже лежали на другом.

Напомним, 25 октября Банк России повысил ключевую ставку до абсолютного рекорда за всю историю ее существования — до 21% годовых.

Тем временем, Газпромбанк повысил приветственные ставки по накопительным счетам до 23% годовых. ВТБ установил максимальную ставку депозитам на полгода на уровне 22% годовых. МКБ увеличил ставки по некоторым вкладам до 23% годовых. Промсвязьбанк установил максимальные ставки по вкладам на уровне 25%, а по накопительным счетам — до 23% годовых.

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Бизнесмен Роман Авдеев продал все активы в России
31 октября 2024, 16:02

Фото: iStock/Wasan Tita

Бизнесмен Роман Авдеев заявил, что передал принадлежащую ему долю в концерне «Россиум» структурам Сергея Сударикова. Об этом он написал на своей странице в Facebook*.
Уточняется, что с завершением сделки Авдеев полностью вышел из всех оставшихся российских проектов и активов. Авдеев отметил, что эта сделка стала логичным завершением его многолетнего партнерства с Судариковым, которое началось еще в 2019 году.

Сумма сделки не сообщается. Авдеев также выразил благодарность партнеру за «годы продуктивной и совместной работы».

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Советник главы ЦБ РФ Юдаева ушла со своего поста
31 октября 2024, 15:57

Фото: istockphoto/Aleks_G

Советник руководителя ЦБ РФ Ксения Юдаева ушла со своего поста, сообщили в финансовом регуляторе.
«Ксения Юдаева приняла решение продолжить свою карьеру вне Банка России», — сказано в пресс-релизе на сайте ЦБ.
Уточняется, что Юдаева была членом совета директоров ЦБ и первым замом председателя регулятора.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина подчеркнула, что Юдаева внесла свой неоценимый вклад в становление ЦБ как современного института.

Ранее Эльвира Набиуллина высказалась о повышении ключевой ставки. Она отметила ошибочность определенных мнений.

Перед этим в Минэкономики сделали заявление об экономике России. Министр Максим Решетников тщательно следит за ситуацией.

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#новости
#эльвира набиуллина
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В ЦБ РФ отказались «делать скидки» для снижения инфляции
Набиуллина: ЦБ РФ не будет «делать скидок» для достижения цели по инфляции в 4%
31 октября 2024, 15:45

Эльвира Набиуллина (Фото: сайт Кремля)

Банк России не планирует «делать никаких скидок» для достижения цели по инфляции в стране в 4%. Об этом в рамках выступления в Госдуме заявила глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина. Ее слова опубликованы на сайте ЦБ.
Набиуллина пояснила, что высокая инфляция может быть выгодна только одной категории бизнеса. Речь идет о компаниях, чьи товары люди будут вынуждены покупать, несмотря на рост цен.

По словам главы Банка России, высокая инфляция также является непредсказуемой. По этой причине Набиуллина назвала опасными мысли о том, что подобную инфляцию «можно надежно удерживать» на конкретном уровне.

Напомним, 25 октября 2024 года Центробанк повысил ключевую ставку до 21% в третий раз с начала этого года.

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Мособлдума приняла к рассмотрению проект бюджета Территориального фонда ОМС
31 октября 2024, 15:42

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Депутаты Мособлдумы приняли к рассмотрению проект бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2025 и на период 2026-2027 годов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
«Минздрав России сформировал проект федеральной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на три года с учётом показателей нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он стартует 1 января 2025 года», – рассказал на заседании председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.
Как отметили в пресс-службе, основная часть средств, как и ранее, будет получена из федерального фонда и составит 179,8 млрд рублей. Планируются и межбюджетные трансферты из региональной казны на мероприятия, не включённые в Московскую областную программу обязательного медицинского страхования в размере 2,4 млрд рублей.

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