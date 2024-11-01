Эксперты оценили четырехдневную рабочую неделю в России

Фото: iStock/Amorn Suriyan
Экономика России получит серьезный удар, если в стране введут четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил бизнес-эксперт и основатель Mozhenkov Progress Consulting Владимир Моженков в беседе с «Газетой.ру». По его словам, сократив рабочее время при имеющейся острой нехватке сотрудников, государство лишь усилит давление «на те ресурсы, которые и так на пределе».
«Снижение числа рабочих дней только увеличит нагрузку на оставшихся сотрудников и усложнит выполнение ключевых задач, что может привести к снижению качества и падению доходов. И главный вопрос, на который стоит ответить: если мы сократим количество рабочих дней в месяце, как отнесутся люди к сокращению зарплаты на 20%?» — пояснил он.Моженков отметил, что сокращенная рабочая неделя снизит производительность труда в экономике и, следственно, уменьшит налоговые поступления, ударит по ВВП и усугубит имеющиеся проблемы. Подобные изменения, по мнению эксперта, могут сработать лишь в отдельных случаях, а не системно.
«В условиях кризиса мы не можем позволить себе экспериментировать с производительностью и устойчивостью компаний», — заключил Моженков.Читайте также:
Аналитик Юшков предрек ускоренное подорожание бензина в России
Сбербанк увеличил максимальные ставки по вкладам до 21% годовых
В ЦБ РФ отказались «делать скидки» для снижения инфляции
Данил Пономарев