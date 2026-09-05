Эксперты оценили потери Финляндии после разрыва отношений с Россией

05 сентября 2026, 05:48

«Известия»: Финляндия терпит серьёзные экономические потери из-за разрыва с РФ

Фото: iStock/Ruma Aktar

Потери Финляндии из‑за прекращения торгово‑экономического сотрудничества с Россией продолжают нарастать и затрагивают множество отраслей. Об этом пишет газета «Известия».