Эксперты оценили потери Финляндии после разрыва отношений с Россией
Потери Финляндии из‑за прекращения торгово‑экономического сотрудничества с Россией продолжают нарастать и затрагивают множество отраслей. Об этом пишет газета «Известия».
Резкий рост стоимости железнодорожных перевозок (тарифы увеличились в восемь раз) привёл к падению объёмов поставок минеральных удобрений из России в 25 раз. Такая ситуация грозит серьёзными финансовыми проблемами финским сельхозпроизводителям.
Опрос MTK, проведённый в июне 2026 года, показал тревожную картину в аграрном секторе: половина финских фермеров считают своё финансовое положение неудовлетворительным. Около 75% респондентов вынуждены скорректировать планы посевной кампании и отметили ухудшение условий жизни. Особенно тяжёлая обстановка сложилась в восточных и юго‑восточных районах страны. Именно эти территории прежде активно взаимодействовали с Россией в приграничном формате.
Статистика банкротств в приграничных областях также свидетельствует о кризисных тенденциях: с апреля 2025 года по апрель 2026‑го о несостоятельности заявили примерно 315 компаний в шести регионах. В Кюменлааксо прекратили работу 45 предприятий, а в Северной Остроботнии обанкротилось свыше 90 фирм, большинство из которых занимались оптовой и розничной торговлей.
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