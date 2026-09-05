Организаторы Октоберфеста намерены бойкотировать фестиваль из-за запрета голых женщин

05 сентября 2026, 03:39

Организаторы Октоберфеста в Германии устроили бойкот из-за цензуры

Фото: iStock/FooTToo

На Октоберфесте разгорелся скандал из‑за изменений в оформлении аттракционов. Требование сделать женские фигуры «более скромными» спровоцировало бойкот со стороны ряда владельцев развлекательных площадок.