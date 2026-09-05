Организаторы Октоберфеста намерены бойкотировать фестиваль из-за запрета голых женщин
На Октоберфесте разгорелся скандал из‑за изменений в оформлении аттракционов. Требование сделать женские фигуры «более скромными» спровоцировало бойкот со стороны ряда владельцев развлекательных площадок.
Как сообщила газета Die Welt, из‑за конфликта часть предпринимателей отказалась участвовать в традиционном предфестивальном туре. Яблоком раздора стало «Колесо дьявола» — аттракцион, который работает на фестивале с 1910 года. Посетители садятся на вращающуюся платформу и стараются удержаться на ней во время движения. Вход на аттракцион традиционно украшали фигуры женщин. На одну из них, изображавшуюся топлес с бусами на груди, по распоряжению властей нанесли платье.
Владельцы аттракционов и торговцы расценили это как проявление цензуры и в знак протеста отказались принимать официальную делегацию. В свою очередь, представитель мюнхенских властей Мона Фукс назвала требования бойкотирующих чрезмерными. Она полагает, что дискуссии о том, сколько «кожи» допустимо показывать на фигурах из папье‑маше, отвлекают от более серьёзных тем — например, от обсуждения проблем сексизма и расизма.
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