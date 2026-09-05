Стало известно, в какой сфере россияне зарабатывают почти миллион рублей в месяц
В сфере морского пастбищного рыбоводства в России средняя заработная плата на период с января по май 2026 года достигла 971 411 рублей. Об этом проинформировал ТАСС со ссылкой на исследование Росстата.
Ещё одна высокооплачиваемая сфера — аренда и лизинг медицинского оборудования (приборов, аппаратов и прочих устройств). Специалисты в этой области в среднем получали 728 882 рубля. Ранее сообщалось, что средняя зарплата по России в июне 2026 года составила 114 743 рубля.
Недавно эксперт в области экономики Игорь Балынин заявил о росте этого показателя. По его словам, заработная плата по стране в среднем выросла на 17% за год. Одной из причин экономист назвал повышение МРОТ.
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