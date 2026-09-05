Стало известно, в какой сфере россияне зарабатывают почти миллион рублей в месяц

05 сентября 2026, 03:05

ТАСС: работники в сфере рыболовства получают более 900 тыс. рублей

Фото: iStock/Natalia Rusanova

В сфере морского пастбищного рыбоводства в России средняя заработная плата на период с января по май 2026 года достигла 971 411 рублей. Об этом проинформировал ТАСС со ссылкой на исследование Росстата.