Информационное табло на русском языке в Литве чуть не стало поводом для скандала
В Литве на информационном табло электрички появились сообщения на русском языке. Об этом рассказало издание «Sputnik Литва».
Пассажиры, следовавшие по маршруту Вильнюс — Марцинконис, заметили на экране фразы «Пятница, 4 сентября 2026» и «Следующая остановка». Перевозчик LTG Link объяснил случившееся технической ошибкой.
По данным компании, инцидент произошёл в одном из наиболее старых составов в парке поездов. Как пояснили представители LTG Link, информационная система была активирована с заводскими настройками, а они предусматривают русский язык в числе базовых.
В организации уточнили, что к появлению русскоязычных надписей привела ошибка персонала. Руководство LTG Link официально извинилось перед пассажирами за возникшие неудобства.
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