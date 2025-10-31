Российский бюджет ежегодно будет терять свыше 300 млрд из-за нового утильсбора

31 октября 2025, 16:27

Фото: iStock/VTT Studio

Российский бюджет ежегодно может недосчитаться более трёхсот миллиардов рублей из-за изменения методики расчёта утилизационного сбора на автомобили. Об этом говорится в письмах, которые «Национальный автомобильный союз» направил министру финансов Антону Силуанову и главе Федеральной таможенной службы Валерию Пикалёву.