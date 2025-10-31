Российский бюджет ежегодно будет терять свыше 300 млрд из-за нового утильсбора
Российский бюджет ежегодно может недосчитаться более трёхсот миллиардов рублей из-за изменения методики расчёта утилизационного сбора на автомобили. Об этом говорится в письмах, которые «Национальный автомобильный союз» направил министру финансов Антону Силуанову и главе Федеральной таможенной службы Валерию Пикалёву.
Как передает «Газета.Ru», даже при среднем таможенном платеже в восемьсот тысяч за один импортируемый автомобиль потери федерального бюджета составят не менее двухсот миллиардов рублей в год. Однако реальная сумма может превысить триста миллиардов, учитывая долю премиальных машин, для которых ставки достигают двадцати евро за каждый кубический сантиметр рабочего объёма двигателя.
Так, утилизационный сбор на новый седан Toyota Camry с двухлитровым двигателем мощностью 174 лошадиные силы вырастет с одного миллиона двухсот тысяч рублей до одного миллиона девятьсот сорока тысяч после вступления изменений в силу.
