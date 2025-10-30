Достижения.рф

Набиуллина: политика ЦБ не позволит вернуться экономике в 1990-х годы

Эльвира Набиуллина (Фото: kremlin.ru)

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что текущая денежно-кредитная политика регулятора направлена на предотвращение гиперинфляции и возвращения экономики к кризисным условиям 1990-х годов. Об этом сообщает РИА Новости.



По словам Набиуллиной, ЦБ действует в условиях перегрева спроса и сохраняющейся высокой инфляции, стремясь сбалансировать рынок и удержать цены под контролем. Она напомнила, что в 1990-е годы Россия уже сталкивалась с тяжелыми последствиями гиперинфляции — резким падением инвестиций, отсутствием долгосрочного рублевого кредитования и распространением расчетов в условных единицах.

«Та денежная кредитная политика, которую мы проводим в период перегрева спроса, когда у нас есть дисбаланс спроса и предложения, как раз направлена на то, чтобы снова там не оказаться», — подчеркнула глава Банка России.
Иван Мусатов

