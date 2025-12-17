Эксперт связал упадок автомобильной промышленности с уходом иностранных компаний
Российская автомобильная промышленность переживает кризис после ухода иностранных компаний. Об этом заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в разговоре с сайтом radiokp.ru
По его словам, российский автопром оказался не готов к резкому уходу зарубежного бизнеса. Это стало неожиданностью как для отрасли, так и для экономики в целом. Он подчеркнул, что автомобильная промышленность тесно связана с другими секторами, поэтому проблемы особенно остро отражаются на производстве машин.
Хайцэр назвал отрасль «лакмусовой бумажкой» экономики, которая быстро реагирует на любые кризисные изменения. Он отметил, что для восстановления производства необходимо учитывать системные вызовы.
Среди основных трудностей эксперт выделил нарушение логистических цепочек, низкий уровень локализации и сложности с соблюдением технических регламентов. Эти факторы, по его мнению, продолжают сдерживать развитие автопрома в России.
