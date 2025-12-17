Эксперт связал упадок автомобильной промышленности с уходом иностранных компаний

17 декабря 2025, 11:44

Фото: iStock/Fahroni

Российская автомобильная промышленность переживает кризис после ухода иностранных компаний. Об этом заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в разговоре с сайтом radiokp.ru