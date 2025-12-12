Более трети россиян хотят сменить работу в 2026 году

12 декабря 2025, 12:28

Исследование образовательной платформы Defin и онлайн-сервиса AIM показало, что 38% россиян недовольны текущим местом работы или хотят его сменить в 2026 году. В опросе участвовало более 4,5 тысячи респондентов по всей стране.





Как сообщает «Коммерсантъ», только 30% респондентов полностью довольны своей работой, а 32% оценивают условия скорее положительно. Основными причинами недовольства участники опроса назвали низкую зарплату (66%), ограниченные карьерные перспективы (48%), высокую рабочую нагрузку и переработки (37%), нестабильность занятости (34%) и несоответствие должности уровню образования и опыту (29%). Каждый четвертый рассматривает смену профессиональной сферы.



