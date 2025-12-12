Более трети россиян хотят сменить работу в 2026 году
Исследование образовательной платформы Defin и онлайн-сервиса AIM показало, что 38% россиян недовольны текущим местом работы или хотят его сменить в 2026 году. В опросе участвовало более 4,5 тысячи респондентов по всей стране.
Как сообщает «Коммерсантъ», только 30% респондентов полностью довольны своей работой, а 32% оценивают условия скорее положительно. Основными причинами недовольства участники опроса назвали низкую зарплату (66%), ограниченные карьерные перспективы (48%), высокую рабочую нагрузку и переработки (37%), нестабильность занятости (34%) и несоответствие должности уровню образования и опыту (29%). Каждый четвертый рассматривает смену профессиональной сферы.
Если условия работы и уровень дохода не улучшатся, 34% опрошенных готовы активно искать новую работу уже в 2026 году, 13% занимаются этим сейчас, а 38% готовы рассматривать новые предложения при более выгодных условиях. Большинство респондентов (61%) отмечают, что поиск работы занимает от трёх до шести месяцев, тогда как 7% находят новую должность в течение месяца.
При переходе на другую работу 54% опрошенных не готовы снижать зарплату или должностной уровень, однако 29% уже сталкивались с необходимостью принять менее выгодное предложение, а 41% признают, что шли на уступки из-за страха не найти лучшее место. Треть респондентов не желает снижать ожидания по зарплате, 32% допускают снижение на 10–20% при длительном поиске, а финансовая подушка для длительного поиска есть только у 6% участников опроса. При этом 38% могут обеспечивать себя только на один месяц, а 24% не имеют накоплений вовсе.