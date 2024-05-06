На Украине разгорелся скандал из-за киберпомощника МИД

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На Украине произошел крупный скандал из-за выбора прототипа для виртуального консультанта МИД — певицы и модели Розали Номбре. Об этом сообщает телеканал ТСН.
Напомним, в начале текущего месяца украинское внешнеполитическое ведомство объявило о создании при помощи технологий искусственного интеллекта киберконсультанта «Виктории Ши», который будет озвучивать информацию для СМИ по консульским вопросам.
Электронного помощника разработали на основе внешности Розали Номбре, согласившейся выступить в качестве прототипа. Отмечается, что в украинских социальных сетях выбор певицы в качестве прообраза вызвал осуждение, а сама Номбре выразила возмущение из-за огромного количества расистских высказываний в свой адрес.
В блоге модель прокомментировала данную ситуацию, написав, что сами украинцы не осознают, кто такие украинцы. Она добавила, что «прошла множество проверок СБУ», поэтому сомнений в ее «добропорядочности как гражданки Украины» не должно быть.
Журналист Вадим Гладчук обвинил МИД Украины в «глорификации предателей, вроде Розали Номбре».
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Электронного помощника разработали на основе внешности Розали Номбре, согласившейся выступить в качестве прототипа. Отмечается, что в украинских социальных сетях выбор певицы в качестве прообраза вызвал осуждение, а сама Номбре выразила возмущение из-за огромного количества расистских высказываний в свой адрес.
В блоге модель прокомментировала данную ситуацию, написав, что сами украинцы не осознают, кто такие украинцы. Она добавила, что «прошла множество проверок СБУ», поэтому сомнений в ее «добропорядочности как гражданки Украины» не должно быть.
Журналист Вадим Гладчук обвинил МИД Украины в «глорификации предателей, вроде Розали Номбре».
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Екатерина Коршунова