МВД предупреждает о мошенничестве с незнакомыми поступлениями на банковские карты

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Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России выпустило предупреждение о возможных мошеннических схемах, связанных с поступлением денег на банковские карты от неизвестных отправителей. Об этом пишет ТАСС.
В ведомстве отметили, что такие поступления могут быть как ошибочными, так и частью мошеннической активности.
Специалисты рекомендуют гражданам в первую очередь проверить свой счет через мобильное приложение или интернет-банк, чтобы убедиться в реальности зачисления средств. Также важно немедленно сообщить о неожиданных поступлениях в банк, который проведет необходимую проверку.
МВД настоятельно советует не тратить полученные деньги до выяснения всех обстоятельств, так как это может быть расценено как необоснованное обогащение. В случае, если отправитель свяжется с просьбой вернуть деньги на другие реквизиты, не следует соглашаться, так как это может быть мошеннической схемой.
Все операции по возврату средств должны осуществляться исключительно через ваш банк, чтобы избежать дальнейших проблем.
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Специалисты рекомендуют гражданам в первую очередь проверить свой счет через мобильное приложение или интернет-банк, чтобы убедиться в реальности зачисления средств. Также важно немедленно сообщить о неожиданных поступлениях в банк, который проведет необходимую проверку.
МВД настоятельно советует не тратить полученные деньги до выяснения всех обстоятельств, так как это может быть расценено как необоснованное обогащение. В случае, если отправитель свяжется с просьбой вернуть деньги на другие реквизиты, не следует соглашаться, так как это может быть мошеннической схемой.
Все операции по возврату средств должны осуществляться исключительно через ваш банк, чтобы избежать дальнейших проблем.
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Дарья Осипова