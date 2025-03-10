МВД предупреждает о мошенничестве с незнакомыми поступлениями на банковские карты

Двое подростков провалились под лед во время прогулки по водохранилищу в Рославле в Смоленской области. Один из них умер, второй госпитализирован. По факту происшествия возбудили уголовное дело, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления СК по региону.