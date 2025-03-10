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МВД предупреждает о мошенничестве с незнакомыми поступлениями на банковские карты

В МВД рассказали, что делать при поступлении на карту денег от неизвестного
Фото: iStock/nevodka

Фото: iStock/nevodka

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России выпустило предупреждение о возможных мошеннических схемах, связанных с поступлением денег на банковские карты от неизвестных отправителей. Об этом пишет ТАСС.
В ведомстве отметили, что такие поступления могут быть как ошибочными, так и частью мошеннической активности.

Специалисты рекомендуют гражданам в первую очередь проверить свой счет через мобильное приложение или интернет-банк, чтобы убедиться в реальности зачисления средств. Также важно немедленно сообщить о неожиданных поступлениях в банк, который проведет необходимую проверку.

МВД настоятельно советует не тратить полученные деньги до выяснения всех обстоятельств, так как это может быть расценено как необоснованное обогащение. В случае, если отправитель свяжется с просьбой вернуть деньги на другие реквизиты, не следует соглашаться, так как это может быть мошеннической схемой.

Все операции по возврату средств должны осуществляться исключительно через ваш банк, чтобы избежать дальнейших проблем.

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#банк
#мошенник
#деньги
В Подмосковье вспыхнул пожар, есть погибшие
В Подмосковье при пожаре в тепличном комплексе погибли 4 человека
10 марта 2025, 08:10

Фото: iStock/Distortion Media

В деревне Высоково Чеховского произошел трагический пожар в тепличном комплексе, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщает Telegram-канал ГУМЧС по Московской области.
Пожар произошел на площади 1050 квадратных метров. Огнеборцы оперативно локализовали возгорание, однако при разборе конструкции были обнаружены тела погибших. На месте происшествия работали 22 человека и семь единиц техники. Причины возникновения пожара устанавливаются, проводится расследование.

Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах Америки самолет упал на парковку, которая расположена около дома престарелых. Происшествие случилось в 15:00 по местному времени. В результате крушения есть пострадавшие. Стало известно, что на месте инцидента начался пожар. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В США самолет упал на парковку возле дома престарелых — видео
Baza: в США самолет упал на парковку возле дома престарелых
10 марта 2025, 01:36

Фото: iStock/Diy13

В США потерпел крушение небольшой самолет возле дома престарелых в Пенсильвании. Об этом сообщает Baza.
«Самолет упал на парковку недалеко от дома престарелых в США. По предварительным данным, небольшой самолет потерпел крушение в районе жилого комплекса и дома престарелых в Пенсильвании», — пишут в telegram-канале.

Происшествие случилось около 15:00 по местному времени. В результате крушения есть пострадавшие. На месте инцидента начался пожар.

На данный момент причина падения самолета неизвестна. При этом в сети появилась запись, на которой пилот просит разрешения о возвращении в аэропорт из-за открытой двери.

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В Москве мужчина открыл стрельбу по школьникам, целясь в голову
09 марта 2025, 23:46

Фото: iStock/ipopba

В Москве мужчина открыл стрельбу по гуляющим школьникам, при этом целясь именно в голову. Об этом сообщает Shot.
«Неизвестный мужчина открыл огонь из пистолета по школьникам в Москве. По словам одной из потерпевших, инцидент произошёл вчера около девяти вечера в Солнцево», — пишут в telegram-канале.

Стрелявший увидел 15-летних подростков и потянулся за оружием. По словам школьников, для этого не было причин. Мужчина начал стрелять по потерпевшим, при этом целился он именно в голову. Подростки спрятались от неадеквата в подъезде. Сейчас выясняются мотивы преступления. Мужчину допрашивают сотрудники правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

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Сидящая на крыше балкона «обезьяна» шокировала москвичей
09 марта 2025, 22:21

Фото: iStock/ 13160449

В центре Москвы приняли развевающийся на ветру пакет за сбежавшую из зоопарка обезьяну, сообщил Teлеграм-канал Shot.
Жители столицы, которые проживают недалеко от Московского зоопарка, увидели на крыше одного из балконов многоэтажного дома что-то, напоминающее сидящего примата. Они испугались, что обезьяна сбежала из вольера и забралась на здание. Неожиданный «гость» вызвал переполох среди москвичей, и они начали обзванивать все экстренные службы.

Спасатели приехали к дому со специальными приспособлениями для отлова животных. Когда специалисты забрались на крышу и рассмотрели балкон с близкого расстояния, то вместо обезьяны увидели там целлофановый пакет.

Ранее сообщалось, что собака породы американская акита напала на женщину, выгуливающую маленького шпица Пипу и сиба-ину Тайфуна, в подмосковном коттеджном посёлке «Можайское море».



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В Смоленской области подросток провалился под лед и погиб
09 марта 2025, 21:40

Фото: iStock/ Peppersmint

Двое подростков провалились под лед во время прогулки по водохранилищу в Рославле в Смоленской области. Один из них умер, второй госпитализирован. По факту происшествия возбудили уголовное дело, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления СК по региону.
«Сегодня в следственные органы поступило сообщение о том, что во время прогулки по водохранилищу в городе Рославле двое несовершеннолетних провалились под лед. <...> В ходе проведенных поисковых работ тело второго несовершеннолетнего было извлечено из водоема. Видимых телесных повреждений при осмотре не обнаружено», — обратили внимание в СК.

В пресс-службе уточнили, что один из детей спасся благодаря местным жителям. Несовершеннолетнего госпитализировали и сейчас оказывают нужную медицинскую помощь.

Для установления точной причины смерти второго ребенка назначили судебно-медицинскую экспертизу. Следователи возбудили уголовное дело по статье 109 Уголовного кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности).

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