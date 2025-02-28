FT: банк Citigroup ошибочно перевел клиенту 81 трлн долларов

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Сумму в 81 триллион долларов по ошибке перевел банк Citigroup своему клиенту. Об этом пишет британская Financial Times.
«Citigroup зачислил на счет клиента 81 триллион долларов, хотя должен был отправить только 280 долларов», — сказано в публикации.Уточняется, что случай произошел весной прошлого года, когда сотрудники банка пропустили транзакцию, а затем одобрили ее обработку.
Третий банковский служащий увидел проблему и принял меры через полтора часа после проведения операции. В результате перевод был отменен. Средства остались в банке, а Федеральную резервную систему США поставили в известность о произошедшем.
Ранее стало известно, что антимонопольная служба оштрафовала четыре российских банка.
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Никита Кротов