Россиянам рассказали, что Сбер снизил ставки по ипотеке

Сбербанк снизил ставки по рыночной ипотеке с 4 марта на 1–1,5 процентного пункта в зависимости от размера первоначального взноса. Минимальная ставка для новостроек теперь составляет 28,2%, для вторичного жилья — 27,6%. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу банка.