Россиянам рассказали, что Сбер снизил ставки по ипотеке

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Сбербанк снизил ставки по рыночной ипотеке с 4 марта на 1–1,5 процентного пункта в зависимости от размера первоначального взноса. Минимальная ставка для новостроек теперь составляет 28,2%, для вторичного жилья — 27,6%. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу банка.
«С 4 марта Сбербанк снизил ставки по ипотеке на «Домклик». (...) Так, при размере первоначального взноса выше 50% снижение составило 1,5 п.п. Таким образом минимальная ставка на первичную недвижимость равна 28,2%, на вторичную - 27,6%», — объявили в банке.Для клиентов с первоначальным взносом от 20% до 50% ставки начинаются от 28,7% (первичка) и 28,1% (вторичка).
Сбербанк стал первым крупным банком, снизившим ставки по базовым ипотечным программам в 2025 году. Решение связано со снижением стоимости облигаций федерального займа и общей стоимостью фондирования.
За январь и февраль через сервис «Домклик» было выдано около 45 тысяч кредитов на 194 млрд рублей, а ипотечный портфель банка достиг 10,9 трлн рублей.
На фоне этого на заседании 14 февраля Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%, но не исключил её повышения после 21 марта.
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