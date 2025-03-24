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Эксперты спрогнозировали дефолт в США

NYT: США могут объявить дефолт в середине июля
Фото: iStock/Lazy_Bear

Фото: iStock/Lazy_Bear

В середине июля этого года у США могут закончиться деньги для продолжения оплаты счетов, и они могут быть вынуждены объявить дефолт. Об этом проинформировало издание New York Times со ссылкой на выводы экспертов Двухпартийного политического центра.
Уточняется, что подобная ситуация произойдет, если Конгресс снова не примет решения по повышению лимита госдолга. Согласно информации источника, летом 2023 года законодатели согласились приостановить действие лимита государственного долга в размере 31,4 трлн долларов до 1 января следующего года.

На сегодняшний день он приближается к 37 трлн долларов.

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Фирмы косметики во главе с L’Oreal призвали ЕС не втягивать их в торговую войну
23 марта 2025, 18:18

Фото: iStock/vadimguzhva

Косметические бренды призвали Евросоюз не втягивать их в торговую войну с США. Об этом сообщает издание The Financial Times со ссылкой на исполнительного директора компании L’Oreal Николя Иеронимуса.
По его словам, 16 компаний выступают против участия этой сферы рынка в экономической конфронтации, которая происходит между Европейским союзом и Соединенными Штатами. От этих санкций проиграют сами европейские бренды, добавил Иеронимус.

Исполнительный директор компании Beiersdorf, которая владеет фирмой Nivea, Винсент Уорнери также высказался за то, чтобы косметические фирмы не рассматривали как экономическое оружие против Вашингтона.

«Оставьте нас вне войны. Не разжигайте огонь там, где нет необходимости», — добавил он.

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Названа страна, ставшая третьей по темпам роста экономики в G20
Россия стала третьей по темпам роста экономики среди стран G20 в минувшем году
23 марта 2025, 11:19

Фото: istockphoto/Bet_Noire

Российская Федерация стала третьей страной по темпам экономического роста среди стран «Большой двадцатки» в прошлом году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на анализ данных национальных статистических служб.
Таким образом больше всего за прошлый год выросла экономика Индии, несмотря на замедление в 2023 году с 8,8% до 6,7%. Дальше идут Китай и Индонезия, страны делят второе место с показателем роста экономики в пять процентов. Причем у Индонезии динамика не менялась, а вот у Китая было снижение на 0,2%.

Россия же второй год подряд увеличивает показатель на 4,1%, за ней идет Бразилия с 3,4% с 3,2% и Турция, чей экономический рост замедлился с 5,1% до 3,2%.

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Россия вдвое увеличила экспорт водки в 2025 году
21 марта 2025, 04:15

Фото: iStock/Nordroden

За январь и февраль этого года экспорт водки из России увеличился вдвое, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает федеральный центр «Агроэкспорт».
«В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем поставок вырос в 2 раза в натуральном выражении», — пишут в telegram—канале федерального центра.

В общей сложности Россия экспортировала свыше 3,5 тысяч тонн водки. В списке лидеров импортеров оказались Казахстан, Китай и Грузия. В первую страну поставляется 30% от числа общей продукции, в Поднебесную 22%, а в Грузию 11%.

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Стало известно, стоит ли россиянам сейчас избавляться от долларов
Экономист Бадалов посоветовал не надо торопиться менять доллары на рубли
20 марта 2025, 03:38

Фото: iStock/Irina Tiumentseva

Стремительное укрепление рубля в последние недели вряд ли сохранится в долгосрочной перспективе, поэтому россиянам не стоит спешить избавляться от долларов. Такое мнение выразил экономист Лазарь Бадалов в беседе с агентством «Прайм».
По его словам, текущий рост курса рубля связан с геополитическими ожиданиями, а также с переизбытком иностранной валюты из-за снижения импорта при сохранении высокого экспорта. Однако уже к лету ситуация может измениться: профицит способен смениться дефицитом, а слухи о позитивных изменениях в международной политике пока не подтверждены реальными действиями.

«Россиянам, которые хранят свои сбережения в валюте, не нужно принимать поспешных решений в сложившейся ситуации – все может очень быстро измениться», — указал он.
Бадалов подчеркнул, что резкие колебания курса вероятны в ближайшие месяцы. Покупать или продавать доллары, по его мнению, стоит только при острой необходимости, чтобы избежать финансовых потерь.

Ранее сообщалось, что аналитик Беляев спрогнозировал курс рубля после встречи Путина и Трампа, обещая валюте РФ возможное укрепление в ближайшее время.

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#сбережения
#россия
#рубль
#доллар
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Глава ВТБ заявил о ненужности SWIFT России и другим странам
Глава ВТБ Костин: Финансовая система SWIFT уже никому не нужна
19 марта 2025, 19:11

Андрей Костин (Фото: kremlin.ru)

Международная система передачи финансовой информации (SWIFT) на сегодняшний день успела потерять значимость для большинства государств с развивающейся экономикой. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин, передает журнал «Эксперт».
По его словам, у РФ, как и других развивающихся стран, появились свои альтернативные системы передачи финансовой информации. Костин подчеркнул, что данные современные аналоги отвечают глобальным требованиям.

«SWIFT уже никому не нужна», — добавил глава ВТБ.

Даже в случае ослабления санкций возврата к прежней системе экономических связей с Западом не произойдет, заключил Костин.

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#экономика
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