Эксперты спрогнозировали дефолт в США

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В середине июля этого года у США могут закончиться деньги для продолжения оплаты счетов, и они могут быть вынуждены объявить дефолт. Об этом проинформировало издание New York Times со ссылкой на выводы экспертов Двухпартийного политического центра.
Уточняется, что подобная ситуация произойдет, если Конгресс снова не примет решения по повышению лимита госдолга. Согласно информации источника, летом 2023 года законодатели согласились приостановить действие лимита государственного долга в размере 31,4 трлн долларов до 1 января следующего года.
На сегодняшний день он приближается к 37 трлн долларов.
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Екатерина Коршунова