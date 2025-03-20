Стало известно, стоит ли россиянам сейчас избавляться от долларов

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Стремительное укрепление рубля в последние недели вряд ли сохранится в долгосрочной перспективе, поэтому россиянам не стоит спешить избавляться от долларов. Такое мнение выразил экономист Лазарь Бадалов в беседе с агентством «Прайм».
По его словам, текущий рост курса рубля связан с геополитическими ожиданиями, а также с переизбытком иностранной валюты из-за снижения импорта при сохранении высокого экспорта. Однако уже к лету ситуация может измениться: профицит способен смениться дефицитом, а слухи о позитивных изменениях в международной политике пока не подтверждены реальными действиями.
Ранее сообщалось, что аналитик Беляев спрогнозировал курс рубля после встречи Путина и Трампа, обещая валюте РФ возможное укрепление в ближайшее время.
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«Россиянам, которые хранят свои сбережения в валюте, не нужно принимать поспешных решений в сложившейся ситуации – все может очень быстро измениться», — указал он.Бадалов подчеркнул, что резкие колебания курса вероятны в ближайшие месяцы. Покупать или продавать доллары, по его мнению, стоит только при острой необходимости, чтобы избежать финансовых потерь.
Ранее сообщалось, что аналитик Беляев спрогнозировал курс рубля после встречи Путина и Трампа, обещая валюте РФ возможное укрепление в ближайшее время.
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Мария Моисеева