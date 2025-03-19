Глава ВТБ заявил о ненужности SWIFT России и другим странам

Андрей Костин (Фото: kremlin.ru)
Международная система передачи финансовой информации (SWIFT) на сегодняшний день успела потерять значимость для большинства государств с развивающейся экономикой. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин, передает журнал «Эксперт».
По его словам, у РФ, как и других развивающихся стран, появились свои альтернативные системы передачи финансовой информации. Костин подчеркнул, что данные современные аналоги отвечают глобальным требованиям.
Даже в случае ослабления санкций возврата к прежней системе экономических связей с Западом не произойдет, заключил Костин.
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«SWIFT уже никому не нужна», — добавил глава ВТБ.
Даже в случае ослабления санкций возврата к прежней системе экономических связей с Западом не произойдет, заключил Костин.
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Екатерина Коршунова