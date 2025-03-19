Глава ВТБ заявил о ненужности SWIFT России и другим странам

Следите за нашими новостями в удобном формате

Международная система передачи финансовой информации (SWIFT) на сегодняшний день успела потерять значимость для большинства государств с развивающейся экономикой. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин, передает журнал «Эксперт».