Эксперты спрогнозировали итоги снижения ключевой ставки до 16–15,5%
Сегодня Банк России примет решение по ключевой ставке. Многие эксперты ожидают снижение с нынешних 16,5% до 16–15,5% годовых.
Заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш в беседе с NEWS.ru отметил, что это будет сигналом уменьшения темпов инфляции и позитивным фактором для экономики. По словам депутата, снижение ставки напрямую отразится на финансовом благополучии семей, постепенно удешевив кредиты для бизнеса и граждан.
При этом в январе 2026 года ожидается повышение НДС, что может вновь подтолкнуть цены вверх. Панеш подчеркнул, что даже при смягчении политики ЦБ будет сохранять её жесткий характер, чтобы не допустить новой волны роста цен.
Сейчас обсуждаются варианты снижения ставки на 0,5–1 процентный пункт. Регулятор выберет меру, которая лучше всего поможет вернуть инфляцию к целевым 4%.
