Суд в Москве оштрафовал Google на 15,2 миллионов рублей
Таганский районный суд Москвы признал компанию Гугл ЛЛС (Google LLC) виновной в административных правонарушениях по ч.2 ст.13.41 КоАП РФ. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.
Суд назначил штрафы в размере 3,8 млн рублей за каждое нарушение. Общая сумма составила 15,2 млн рублей. Статья подразумевает, что компания нарушила порядок ограничения информации, который регулируется законом РФ.
Ранее стало известно, что Telegram оштрафовали на шесть миллионов рублей за неисполнение предписания РКН. Аналогичные взыскания получили платформы Twitch и Pinterest.
