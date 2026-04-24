Эксперты спрогнозировали ключевую ставку в конце года

24 апреля 2026, 14:16

Экономист Зайцев: Ключевая ставка может снизиться до 12% к концу года

К концу текущего года ключевая ставка может плавно снизиться до 12% годовых. Такой прогноз сделал генеральный директор, основатель Atomic Capital Александр Зайцев.





24 апреля ЦБ снизил ключевую ставку до 14,5% с 15% годовых. По словам эксперта, «ключ» продолжит постепенно снижаться в течение 2026 года.





«Мы находимся в цикле смягчения денежно-кредитной политики, который будет продолжаться в течение года. Для рынка это будет означать постепенное улучшение условий фондирования, снижение давления на заемщиков и поддержку инвестиционной активности», — пояснил Зайцев «Известиям».

«Ведь в это время года инфляция должна снизиться за счет удешевления некоторых продуктов, входящих в потребительскую корзину. Осенью специалисты ЦБ будут смотреть, как изменился общий уровень цен на товары и услуги в экономике, чтобы принять дальнейшее решение по "ключу"», — отметил аналитик.