Эксперты спрогнозировали ключевую ставку в конце года
Экономист Зайцев: Ключевая ставка может снизиться до 12% к концу года
К концу текущего года ключевая ставка может плавно снизиться до 12% годовых. Такой прогноз сделал генеральный директор, основатель Atomic Capital Александр Зайцев.
24 апреля ЦБ снизил ключевую ставку до 14,5% с 15% годовых. По словам эксперта, «ключ» продолжит постепенно снижаться в течение 2026 года.
«Мы находимся в цикле смягчения денежно-кредитной политики, который будет продолжаться в течение года. Для рынка это будет означать постепенное улучшение условий фондирования, снижение давления на заемщиков и поддержку инвестиционной активности», — пояснил Зайцев «Известиям».
В свою очередь финансовый аналитик Алексей Примак в разговоре с URA.RU не исключил, что летом регулятор может взять паузу в снижении ключевой ставки.
«Ведь в это время года инфляция должна снизиться за счет удешевления некоторых продуктов, входящих в потребительскую корзину. Осенью специалисты ЦБ будут смотреть, как изменился общий уровень цен на товары и услуги в экономике, чтобы принять дальнейшее решение по "ключу"», — отметил аналитик.
По его прогнозу, ключевая ставка к концу года не должна превысить 12%. Тем не менее он не исключил, что при оптимистичном сценарии она составит 10%.