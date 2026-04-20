Стало известно возможное решение ЦБ по ключевой ставке 24 апреля

20 апреля 2026, 12:47

Доцент Щербаченко: 24 апреля Центробанк может снизить ключевую ставку на 0,5%

Доцент Финансового университета Пётр Щербаченко заявил, что на заседании Центробанка России 24 апреля возможно снижение ключевой ставки на 0,5%. При этом он не исключает падения ключа сразу до 14% годовых.





В беседе с NEWS.ru Щербаченко сообщил, что вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов составляет 70%. Падение на 100 базисных пунктов оценивают в 15%. Кроме того, специалист не исключает сохранения текущего уровня (15%).

«Банк России прогнозировал, что годовая инфляция по итогам первого квартала составит 5,8–6,8%. Она постепенно снижается, несмотря на геополитические факторы. В текущих реалиях высокий ключ способствует привлекательности сбережений в рублях. Таким образом, наиболее очевидным является снижение ставки на 0,5%», — добавил эксперт.