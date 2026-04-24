Стало известно, какое решение по ключевой ставке примет ЦБ на заседании 24 апреля
«Финам» спрогнозировал снижение ключевой ставки ЦБ до 14,5%
Руководитель отдела макроэкономического анализа «Финама» Ольга Беленькая сообщила, что Банк России, скорее всего, продолжит снижать ключевую ставку по итогам сегодняшнего заседания.
В беседе с «Татар-информом» Беленькая раскрыла базовый сценарий компании.
«Банк России понизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 14,5%. При этом регулятор может выбирать между этим шагом и более осторожным вариантом — сохранением ставки или снижением на 25 базисных пунктов», — пояснила аналитик.По словам эксперта, неопределённость сохраняется из-за внешних факторов, включая влияние конфликта на Ближнем Востоке и параметры бюджетной политики.
«На наш взгляд, совокупность данных в настоящий момент всё же складывается в пользу снижения ключевой ставки, в противном случае возрастают риски избыточного охлаждения экономики», — считает экономист.Заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке проходит 24 апреля.