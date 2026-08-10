Эксперты спрогнозировали курс доллара на август
Финансист Лобода: доллар на этой неделе будет стоить около 82,40–84 рублей
На текущей неделе доллар будет стоить порядка 82,40–84 рублей, а евро — в пределах 96–99 рублей. Такой прогноз сделал член РАСО и экспертного совета при Ассоциации форекс-дилеров по вопросам развития внебиржевого финансового рынка Андрей Лобода.
10 августа курс доллара составил 82,61 рублей, а евро - 95,29. По словам эксперта, рубль сейчас продолжает терять свою силу из-за сокращения предложений иностранной валюты, сезонных и других факторов.
«Частично сдержать ослабление рубля во второй половине августа могут растущие экспортные доходы и благоприятная ситуация на рынке энергоносителей», — отметил Лобода в разговоре с «Известиями».
По его прогнозу, к концу второй декады августа стоимость доллара может увеличиться до 85 рублей. При этом начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев в беседе с RT выразил мнение, что цена американской валюты не превысит 84,5 рублей, а курс евро составит порядка 92—97,5 рубля.
«Доллар тем временем будет находиться в пределах 79—84,5 рубля. Российская валюта сохраняет летний тренд к ослаблению, оставаясь под давлением сезонного и геополитического факторов, а также операций монетарных властей в рамках бюджетного правила», — уточнил эксперт.