Эксперты спрогнозировали очередное снижение ключевой ставки
Экономист Таран: ЦБ РФ может снизить ключевую ставку до 14,5%
Центральный банк России на предстоящем заседании 24 апреля может снизить ключевую ставку до 14,5%. Так считает управляющий директор ИТ-холдинга LANSOFT Сергей Таран.
По его словам, сегодняшняя экономическая ситуация соответствует условиям для постепенного смягчения политики. Так, рубль укрепился, инфляционные ожидания находятся на минимальных значениях за последние шесть месяцев, а инфляция в начале апреля показывает замедление.
«Банк России, скорее всего, продолжит следовать курсу смягчения ДКП, и в пятницу мы увидим ставку 14,5%. Такой шаг снижения — в 0,5 п.п. — регулятор выбирал на нескольких последних заседаниях», — отметил Таран в разговоре с «Известиями».
В свою очередь автор канала bitkogan, инвестбанкир Евгений Коган рассказал URA.RU, что на возможное снижение ключевой ставки на 0,5 п.п. указывает замедление инфляции.
«Кредиты станут немного доступнее, а значит, и крупные покупки для населения. Однако ставки по депозитам упадут, поэтому хранить деньги в банках станет менее выгодно», — заключил Коган.