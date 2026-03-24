Экономист рассказал, почему низкая ключевая ставка не поможет экономике

24 марта 2026, 20:30

Экономист Николаев: низкой ключевой ставки недостаточно для экономического роста

Снижения ключевой ставки само по себе недостаточно, чтобы вывести российскую экономику на траекторию роста.





Об этом заявил URA.RU главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев. По его словам, Банк России с середины прошлого года уже семь раз подряд снижал ставку, однако темпы роста экономики продолжили замедляться.



Как отметил эксперт, особенно заметным это стало во второй половине 2025 года. В текущем году, несмотря на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики, фиксируется уже отрицательная динамика.





«Значит, одного лишь снижения ставки недостаточно, хотя и хорошо, что денежно-кредитная политика снижается», — подчеркнул Николаев.