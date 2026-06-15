Эксперты спрогнозировали падение цены на нефть на фоне деэскалации на Ближнем Востоке
Аналитик Соболев: нефть подешевеет до $70 в случае договора между США и Ираном
Цены на нефть могут опуститься в случае достижения соглашения между Ираном и США. Так считает начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев.
Ранее сообщалось, что 19 июня в Швейцарии стороны могут подписать меморандум о взаимопонимании. На фоне этих новостей цена барреля сырой нефти марки Brent уже упала до 83 долларов.
«США и Иран объявили о предстоящем прекращении военного противостояния. Многие детали соглашения пока неизвестны и сопряжены с геоэкономическими рисками», — отметил Соболев в разговоре с RT.
По его прогнозу, стоимость нефти марки Brent может опуститься в августе до 70—90 долларов за баррель при разблокировке нефтяного трафика через Ормузский пролив в случае успешного подписания договора между Тегераном и Вашингтоном.
При этом финансовый эксперт Андрей Бархота не исключил в беседе с изданием «Абзац», что цена нефти может упасть до 65 долларов за баррель предстоящей осенью на фоне деэскалации на Ближнем Востоке.
«Мы видим заметный прогресс в регулировании конфликта на Ближнем Востоке. До конца лета равновесная цена нефти, скорее всего, будет находиться в районе $72–75 за баррель. В долгосрочной перспективе стоимость сырья будет снижаться. Осенью мы вполне можем увидеть уровень в $65 за баррель, а возможно, и ниже», — считает эксперт.
Он добавил, что в урегулировании конфликта в Иране заинтересованы обе стороны, а также Европа, Китай и Россия. Президент США Дональд Трамп также сейчас будет стремиться нормализовать ситуацию на энергорынке из-за приближающихся выборов в Конгресс, заключил Бархота.