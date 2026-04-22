США попросили продлить снятие санкций на российскую нефть
Более десяти стран, которые сильно зависят от импорта энергоносителей и являются наиболее уязвимыми в энергетическом плане, обратились к Вашингтону с просьбой продлить послабления санкций в отношении российской нефти.
Об этом в ходе слушаний в сенатском комитете по ассигнованиям заявил министр финансов США Скотт Бессент. Информацию приводит РИА Новости.
По словам Бессента, речь идет о 30-дневной отсрочке. Американский минфин в субботу объявил о возобновлении лицензии на продажу российской нефти — послабления распространяются на сырье, погруженное на суда до 17 апреля, а сама лицензия действует до 16 мая.
Ранее цена на российскую нефть Urals взлетела на 20% за несколько минут.
