В Госдуме рассказали, когда в России закончится нефть
Депутат Ананских объяснил, почему РФ не будет восполнять мировые запасы нефти
В МЭА предупредили об истощении мировых запасов нефти через несколько недель из-за конфликта на Ближнем Востоке. Первый зампред комитета Госдумы по энергетической политике Игорь Ананских объяснил, коснётся ли эта проблема России.
В беседе с «Газетой.Ru» Ананских заявил, что поводов для беспокойства нет.
«Запасы нефти в России бесконечны — это совершенно не пустые слова. Мы являемся одним из лидеров по разведанным запасам, по добыче нефти, проблем с этим у нас вообще нет», — пояснил депутат.Кроме того, парламентарий ответил на вопрос, сможет ли РФ восполнить мировые запасы нефти.
«Россия впереди, на белом коне. Мы можем обеспечивать [весь мир нефтью], но при этом не в ущерб себе. Мы не продаём нефть из своих запасов, продаём то, что добываем. В этом плане у нас достаточно взвешенная позиция, и мы думаем о завтрашнем дне», — подчеркнул Ананских.Ранее экономист Михаил Беляев сообщил, что цены на бензин в России продолжат расти. По его словам, виной тому являются «забугорные» движения нефти.