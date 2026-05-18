В Госдуме рассказали, когда в России закончится нефть

Депутат Ананских объяснил, почему РФ не будет восполнять мировые запасы нефти

В МЭА предупредили об истощении мировых запасов нефти через несколько недель из-за конфликта на Ближнем Востоке. Первый зампред комитета Госдумы по энергетической политике Игорь Ананских объяснил, коснётся ли эта проблема России.





В беседе с «Газетой.Ru» Ананских заявил, что поводов для беспокойства нет.

«Запасы нефти в России бесконечны — это совершенно не пустые слова. Мы являемся одним из лидеров по разведанным запасам, по добыче нефти, проблем с этим у нас вообще нет», — пояснил депутат.

«Россия впереди, на белом коне. Мы можем обеспечивать [весь мир нефтью], но при этом не в ущерб себе. Мы не продаём нефть из своих запасов, продаём то, что добываем. В этом плане у нас достаточно взвешенная позиция, и мы думаем о завтрашнем дне», — подчеркнул Ананских.