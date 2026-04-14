Россия будет поставлять нефть и газ в Индонезию

14 апреля 2026, 16:26

Россия и Индонезия договорились о нефтегазовых поставках

В ходе переговоров в Москве Индонезия достигла договорённостей с Россией о поставках топлива и сжиженного нефтяного газа. Об этом заявил министр энергетики и минеральных ресурсов страны Бахлил Лахадалия.





Накануне состоялась встреча лидеров двух государств — Владимира Путина и Прабово Субианто. Министр подчеркнул, что достигнутые договорённости служат позитивным сигналом для укрепления энергетической устойчивости Индонезии в условиях глобальной нестабильности. Он назвал партнёрство с Россией «важной опцией, учитывая масштаб её энергетического производства и опыт в нефтегазовой отрасли».





«Мы сможем увеличить наши запасы сырой нефти. Кроме того, у нас появится возможность получать сжиженный газ», — цитирует Лахадалия РИА Новости.