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Эксперты спрогнозировали рост стоимости нефти

Эксперт Русяев: цены на нефть могут подняться до $95 за баррель
Фото: iStock/Bet_Noire

На текущей неделе на мировом рынке возможны колебания цены на нефть в диапазоне от $80 до $95 за баррель из-за эскалации на Ближнем Востоке. Об этом рассказал бизнес-консультант, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев.



Утром 20 июля цены на нефть перешли отметку в $90. Эксперт связал такой скачок с приостановкой значительной части коммерческого судоходства через Ормузский пролив и увеличением рисков ударов хуситов по судам в Красном море.

«Мой базовый сценарий на неделю выглядит как широкий коридор от $80 до $95 с резкими движениями на каждом заголовке из региона», — сообщил Русяев «Известиям».

Он не исключил, что полное перекрытие Ормузского пролива может поднять цены до $126 за баррель, а его открытие приведет к падению стоимости до $75.

При этом экономист Гузель Проценко напомнила в беседе с RT, что на прошлой неделе баррель Brent подорожал почти на 20% и достиг отметки в $88,27 на фоне прекращения перемирия между США и Ираном.

«Важно, что именно сегодня трейдеры и крупнейшие участники рынка начали адекватно оценивать риски, которые они игнорировали на прошлой неделе. Конфликт США и Ирана перестал быть локальным. На таком фоне рост нефти на 30% с июльских минимумов выглядит вполне логичным», — пояснила эксперт.

В случае системной блокировки прохода судов через Ормузский пролив нефть может уйти к $100 за баррель Brent буквально за несколько дней. Однако даже переговоры о возобновлении перемирия или возможное временное затишье охладят рынок, заключила Проценко.
Элина Позднякова

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