Эксперты спрогнозировали рост стоимости нефти
Эксперт Русяев: цены на нефть могут подняться до $95 за баррель
На текущей неделе на мировом рынке возможны колебания цены на нефть в диапазоне от $80 до $95 за баррель из-за эскалации на Ближнем Востоке. Об этом рассказал бизнес-консультант, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев.
Утром 20 июля цены на нефть перешли отметку в $90. Эксперт связал такой скачок с приостановкой значительной части коммерческого судоходства через Ормузский пролив и увеличением рисков ударов хуситов по судам в Красном море.
«Мой базовый сценарий на неделю выглядит как широкий коридор от $80 до $95 с резкими движениями на каждом заголовке из региона», — сообщил Русяев «Известиям».
Он не исключил, что полное перекрытие Ормузского пролива может поднять цены до $126 за баррель, а его открытие приведет к падению стоимости до $75.
При этом экономист Гузель Проценко напомнила в беседе с RT, что на прошлой неделе баррель Brent подорожал почти на 20% и достиг отметки в $88,27 на фоне прекращения перемирия между США и Ираном.
«Важно, что именно сегодня трейдеры и крупнейшие участники рынка начали адекватно оценивать риски, которые они игнорировали на прошлой неделе. Конфликт США и Ирана перестал быть локальным. На таком фоне рост нефти на 30% с июльских минимумов выглядит вполне логичным», — пояснила эксперт.
В случае системной блокировки прохода судов через Ормузский пролив нефть может уйти к $100 за баррель Brent буквально за несколько дней. Однако даже переговоры о возобновлении перемирия или возможное временное затишье охладят рынок, заключила Проценко.