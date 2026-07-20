Эксперты спрогнозировали рост стоимости нефти

20 июля 2026, 14:26

Эксперт Русяев: цены на нефть могут подняться до $95 за баррель

Фото: iStock/Bet_Noire

На текущей неделе на мировом рынке возможны колебания цены на нефть в диапазоне от $80 до $95 за баррель из-за эскалации на Ближнем Востоке. Об этом рассказал бизнес-консультант, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев.





Утром 20 июля цены на нефть перешли отметку в $90. Эксперт связал такой скачок с приостановкой значительной части коммерческого судоходства через Ормузский пролив и увеличением рисков ударов хуситов по судам в Красном море.





«Мой базовый сценарий на неделю выглядит как широкий коридор от $80 до $95 с резкими движениями на каждом заголовке из региона», — сообщил Русяев «Известиям».

«Важно, что именно сегодня трейдеры и крупнейшие участники рынка начали адекватно оценивать риски, которые они игнорировали на прошлой неделе. Конфликт США и Ирана перестал быть локальным. На таком фоне рост нефти на 30% с июльских минимумов выглядит вполне логичным», — пояснила эксперт.