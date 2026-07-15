Иран пообещал атаковать США до победного конца

15 июля 2026, 02:10

Иран пообещал атаковать базы США «до окончательной победы»

Фото: istockphoto/Alones Creative

Армия Ирана объявила о намерении продолжать свои операции против американских баз на Ближнем Востоке «до окончательной победы». Заявление военных цитирует агентство IRNA.





По данным издания, с момента нарушения режима перемирия Тегеран уже шесть раз атаковал беспилотниками базы США в регионе. Американская сторона никак не комментировала последствия ударов.



«Эти операции (Удары по американским базам. — Прим. ред.) будут продолжаться до окончательной победы», — говорится в заявлении армии.