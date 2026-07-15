Иран пообещал атаковать США до победного конца
Иран пообещал атаковать базы США «до окончательной победы»
Армия Ирана объявила о намерении продолжать свои операции против американских баз на Ближнем Востоке «до окончательной победы». Заявление военных цитирует агентство IRNA.
По данным издания, с момента нарушения режима перемирия Тегеран уже шесть раз атаковал беспилотниками базы США в регионе. Американская сторона никак не комментировала последствия ударов.
«Эти операции (Удары по американским базам. — Прим. ред.) будут продолжаться до окончательной победы», — говорится в заявлении армии.
8 июля США объявили о прекращении перемирия с Ираном, обвинив страну в нападениях на коммерческие суда в Ормузском проливе. В ответ Тегеран закрыл морской проход до тех пор, пока американские силы не прекратят вмешательство в дела региона.