Песков рассказал о перспективах переговоров России и Ирана на высшем уровне

20 июля 2026, 06:34

Песков: Путин открыт к контактам с лидером Ирана Хаменеи

Владимир Путин (Фото: Telegram @news_kremlin)

В настоящий момент конкретных договорённостей о телефонном разговоре Владимира Путина с новым верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи нет. Об этом в беседе с ТАСС сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.





По его словам, глава российского государства готов к такому взаимодействию. Напомним, ранее источник информагентства заявлял, что первым международным контактом Хаменеи может стать беседа или встреча с Путиным.



«Пока каких-то конкретных договоренностей по этому телефонному разговору нет. Поэтому здесь мы конкретно ничего сказать не можем. Но, безусловно, президент Путин открыт к таким контактам», — сказал Песков.