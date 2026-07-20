Песков рассказал о перспективах переговоров России и Ирана на высшем уровне
Песков: Путин открыт к контактам с лидером Ирана Хаменеи
В настоящий момент конкретных договорённостей о телефонном разговоре Владимира Путина с новым верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи нет. Об этом в беседе с ТАСС сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, глава российского государства готов к такому взаимодействию. Напомним, ранее источник информагентства заявлял, что первым международным контактом Хаменеи может стать беседа или встреча с Путиным.
«Пока каких-то конкретных договоренностей по этому телефонному разговору нет. Поэтому здесь мы конкретно ничего сказать не можем. Но, безусловно, президент Путин открыт к таким контактам», — сказал Песков.Напомним, ещё в начале года пост верховного лидера Ирана занимал сын Моджтабы — Али Хаменеи. 28 февраля он погиб в результате авиаударов США по Тегерану.