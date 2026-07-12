Иран вновь закрыл Ормузский пролив и обвинил в этом США
Иран объявил о прекращении судоходства в Ормузском проливе из-за невыполнения меморандума о взаимопонимании со стороны США. Об этом заявили в пресс-службе Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Несколько судов попытались нарушить установленный Ираном маршрут движения. В результате одно из них атаковали военные Исламской Республики. В заявлении КСИР подчёркивается, что пролив останется закрытым до тех пор, пока США не прекратят вмешиваться в дела региона.
До этого американские власти потребовали от Тегерана официально подтвердить, что Ормузский пролив открыт для судоходства и проходящие через него корабли не подвергнутся атакам со стороны иранских сил. Эскалации предшествовали массированные удары США по территории Ирана, возобновлённые в ночь с 7 на 8 июля.
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