Иран вновь закрыл Ормузский пролив и обвинил в этом США

12 июля 2026, 02:07

Фото: istockphoto/atosan

Иран объявил о прекращении судоходства в Ормузском проливе из-за невыполнения меморандума о взаимопонимании со стороны США. Об этом заявили в пресс-службе Корпуса стражей исламской революции (КСИР).