Экспорт аграрной продукции Подмосковья в Индию вырос более чем в пять раз

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Объём товаров агропромышленного комплекса Московской области, отправленных на экспорт в Индию, за первые шесть месяцев текущего года составил 10,8 тыс. тонн, что в пять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«Основной продукцией АПК Подмосковья, экспортируемой в Индию, являются необработанные овощи. Товары этой категории в указанный период поставили на индийский рынок в объёме 8,4 тыс. тонн. Кроме того, было экспортировано 2,3 тыс. тонн мукомольно-крупяной продукции и 96 тонн мяса и мясных изделий», — говорится в сообщении.Отмечается, что Индия является важным партнёром Московской области и по импорту. В частности, за шесть месяцев в Подмосковье привезли 4,9 тыс. тонн индийского чая, 10,8 тыс. тонн плодоовощных консервов и свыше 7 тысяч тонн прочей продукции агропромышленного комплекса.
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